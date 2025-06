Da nam kraće traju vrućine

Kako objašnjava studija, nedavno objavljena u časopisu Nature, rotacija našega planeta se usporava i u sljedećih nekoliko godina u mjerenju vremena mogli bismo izgubiti cijelu sekundu. No kada će se to točno dogodti, ne može se procijeniti jer se u cijelu jednadžbu uključio još jedan važan čimbenik, a to su klimatske promjene uzrokovane ljudskom aktivnošću. Zemlja se ubrzava sama po sebi jer njezina vruća tekuća jezgra – “velika kugla rastaljenog fluida” – djeluje na nepredvidive načine, s vrtlozima i tokovima koji su u kontinuiranoj promjeni. No, brzo topljenje leda na polovima od 1990. godine prikrilo je ovaj učinak.

Globalno mjerenje vremena je kompliciran zadatak koji uključuje fiziku, globalnu politiku moći, klimatske promjene, tehnologiju i dvije vrste vremena. Zemlji treba otprilike 24 sata za rotaciju, ali ključna riječ je “otprilike”. Satovi bi mogli preskočiti sekundu – nazvanu “negativna prijestupna sekunda” – oko 2026. godine. Međutim, kako globalno zatopljenje istovremeno djeluje usporavajuće, ovaj fenomen mogao bi se odgoditi za 2029. godinu. Green