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Zemlja dobila novi privremeni ‘mini-mjesec’, maleni asteroid 2026 QQ8 ostaje kružiti još neko vrijeme
Zemljina gravitacija još je u travnju privremeno zarobila maleni asteroid nazvan 2026 QQ8, promjera oko dva metra. Ovaj prirodni objekt, koji je u kolovozu otkrio mađarski astronom Krisztián Sárneczky, kružit će oko našeg planeta kao svojevrsni „mini-mjesec” do kraja godine, nakon čega će nastaviti svoje putovanje oko Sunca. Znanstvenici ističu da ovakvi svemirski gosti nisu rijetkost, no zbog sićušnih dimenzija teško ih je uočiti. Asteroid ne predstavlja nikakvu opasnost za Zemlju – čak i kada bi ušao u atmosferu, vjerojatno bi tek nakratko zasjao na nebu poput meteora. Index, CNN