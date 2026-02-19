Samo da ga pozdrave kad je već u prolazu
ESA planira poslati sondu na asteroid koji će za tri godine proći blizu Zemlje
Asteroid Apophis, veći od Eiffelova tornja, 2029. proletjet će na samo 32.000 km od Zemlje, bliže od mnogih satelita. Iako ne postoji opasnost od udara, Europska svemirska agencija (ESA) šalje sondu Ramzes, razvijenu u OHB-u, kako bi ga detaljno proučila i pripremila čovječanstvo za buduće svemirske prijetnje. Sonda će snimati, mjeriti i analizirati sastav asteroida, ključan za eventualno skretanje s putanje. Projekt vrijedan 150 milijuna eura lansirat će se 2028., koristeći ultralake materijale i autonomne manevre. Apophis će biti vidljiv golim okom, a njegova gravitacija može izazvati klizišta na površini. tportal