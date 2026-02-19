Samo da ga pozdrave kad je već u prolazu

ESA planira poslati sondu na asteroid koji će za tri godine proći blizu Zemlje - Monitor.hr
ESA planira poslati sondu na asteroid koji će za tri godine proći blizu Zemlje

Asteroid Apophis, veći od Eiffelova tornja, 2029. proletjet će na samo 32.000 km od Zemlje, bliže od mnogih satelita. Iako ne postoji opasnost od udara, Europska svemirska agencija (ESA) šalje sondu Ramzes, razvijenu u OHB-u, kako bi ga detaljno proučila i pripremila čovječanstvo za buduće svemirske prijetnje. Sonda će snimati, mjeriti i analizirati sastav asteroida, ključan za eventualno skretanje s putanje. Projekt vrijedan 150 milijuna eura lansirat će se 2028., koristeći ultralake materijale i autonomne manevre. Apophis će biti vidljiv golim okom, a njegova gravitacija može izazvati klizišta na površini. tportal


14.07.2025. (11:00)

Svemirski blockbuster: jedna stijena, jedan Mjesec, nula milosti

Asteroid 2024 YR4 mogao bi udariti u Mjesec 2032. godine

Asteroid 2024 YR4, promjera 60 metara, mogao bi 22. prosinca 2032. udariti u Mjesec, s vjerojatnošću od 4,3 %, pokazuju nove NASA-ine simulacije. Udar bi stvorio krater od 1 km i oslobodio energiju 430 puta jaču od bombe bačene na Hirošimu. Krhotine bi mogle izazvati meteorski pljusak vidljiv sa Zemlje te ugroziti satelite. Iako ne prijeti ljudima, događaj bi bio najjači lunarni udar u posljednjih 5000 godina. Znanstvenici razmatraju i mogućnost planetarne obrane ako se rizik poveća. To je onaj asteroid što se prvo namjerio na nas, ali izgleda da se predomislio. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.

10.07.2025. (19:00)

Kad ti jutro počne eksplozijom na drugom planetu

Mogući udar asteroida u Saturn: Svemirski bljesak koji bi mogao ući u povijest

NASA-in suradnik Mario Rana 5. srpnja 2025. snimio je bljesak na Saturnu, moguć znak udara asteroida. Iako takvi sudari nisu neuobičajeni za plinovite divove, nikada nisu izravno zabilježeni na Saturnu. Planetarni virtualni opservatorij pozvao je astronome diljem svijeta da dostave dodatne snimke iz tog razdoblja kako bi se opažanje potvrdilo. Znanstvenici ostaju oprezni – bljesak bi mogao biti i nešto drugo – no ako se potvrdi, radilo bi se o prvom dokumentiranom udaru u Saturn, koje je inače teško pratiti. Index

20.05.2025. (21:00)

Astro-prijetnja: Novčanik tanji, Zemlja deblja?

Proračunski rezovi prijete NASA-inom programu obrane od asteroida

Planirani rezovi američkog proračuna ugrožavaju NASA-in program planetarne obrane, uključujući ključni svemirski teleskop NEO Surveyor. Zastupnički dom raspravljao je o sposobnosti NASA-e da detektira opasne asteroide nakon nedavne uzbune zbog objekta 2024 YR4. NEO Surveyor, dizajniran za rano otkrivanje prijetnji infracrvenim zračenjem, mogao bi prepoznati do 40% objekata koje sadašnja tehnologija propušta. Znanstvenici upozoravaju da bi drastično smanjenje budžeta moglo paralizirati centre za istraživanje i oslabiti američku poziciju u globalnoj obrani od asteroida, unatoč potencijalu umjetne inteligencije za poboljšanje praćenja. tportal

22.02.2025. (15:00)

Kad ti Svemir servira amonijak, napravi teoriju o životu!

Amonijak i tekuća voda u svemiru: Ključna otkrića s asteroida Bennu

Znanstvenici su u uzorcima asteroida Bennu pronašli aminokiseline i baze nukleinskih kiselina, no to nije iznenađenje – takvi spojevi otkriveni su još 1969. godine u meteoritu Murchison. Pravo otkriće je visoka koncentracija amonijaka (NH3), vezanog za minerale gline. Njegova prisutnost omogućila je postojanje tekuće vode na temperaturama nižim od -55 °C, pa i do -97 °C. To upućuje na mogućnost kemijskih procesa ključnih za nastanak života u ekstremno hladnim dijelovima svemira. Nenad Raos za Bug

17.02.2025. (21:00)

Fulaj, fulaj!

Asteroid koji prijeti Zemlji za 7 godina mogao bi udariti područje malo sjevernije od ekvatora, NASA iznijela prve procjene

Asteroid koji zasad ima dobre šanse da pogodi Zemlju za 7 godina neće imati globalni utjecaj, ali bi mogao biti destruktivan za stanovnike regije u koju udari. S promjerom koji doseže 90 metara, 2024 YR4 po veličini se može usporediti s Kipom slobode. Udar bi mogao izazvati eksploziju do osam megatona TNT-a, odnosno više od 500 puta veću od snage atomske bombe bačene na Hirošimu, piše ZIMO. Uništilo bi sve u krugu oko 19 km. Države koje su pod rizikom uključuju Indiju, Pakistan, Bangladeš, Etiopiju, Sudan, Nigeriju, Venezuelu, Kolumbiju i Ekvador. Međutim, precizna predviđanja mogućeg udara i dalje su izazovna. Za preciznije određivanje potrebna su radarska promatranja, a ona trenutačno nisu moguća. N1

12.02.2025. (23:00)

Svemir se ne šali

Asteroid 2024 YR4: mala šansa za udar, no astrofizičari su zabrinuti

Astrofizičari prate asteroid 2024 YR4, otkriven u prosincu, koji bi mogao udariti u Zemlju 22. prosinca 2032. Vjerojatnost sudara porasla je s 1,3 % na 2,3 %, no i dalje je mala. Asteroid promjera 40-90 metara trenutačno nosi oznaku 3 na Torino skali, što znači da bi u slučaju udara izazvao štetu na lokalnoj razini. Znanstvenici analiziraju putanju i traže rješenja – od preusmjeravanja do nuklearnih opcija. No, kako vjerojatnost udara obično pada s novim podacima, moguće je da se i ovo svemirsko “strašilo” pokaže kao lažna uzbuna. Jutarnji… asteroid komentiraju i na Forumu

30.01.2025. (22:00)

Samo da nas zaobiđe

Za 7 godina nas očekuje bliski susret s potencijalno opasnim asteroidom

Asteroid 2024 YR4 ima nešto više od 1% šanse da udari u Zemlju 2032. godine, promjera je između 40 i 100 metara, a daljnje praćenje dat će točnije procjene stvarne opasnosti koju predstavlja za naš planet. Iako to zvuči malo, ovaj je asteroid trenutačno po Zemlju najopasniji poznati asteroid, među gotovo 40 tisuća onih koje astronomi aktivno prate te njih oko 2.500 klasificiranih u kategoriju potencijalno opasnih. Jedini je to asteroid trenutačno u razini 3 Torinske ljestvice, koja izražava vjerojatnost udara u Zemlju. Svi ostali poznati asteroidi na toj su ljestvici degradirani na nultu razinu. Ovoliki bi asteroid mogao izazvati eksploziju snage ekvivalentne oko 8 megatona TNT-a. Bug

09.10.2024. (09:00)

Dinosauri nisu imali takav svemirski program

Hera nastavlja gdje je NASA stala – istraživat će asteroid koji su prije dvije godine skrenuli s kursa

Hera, svemirska letjelica Europske svemirske agencije, lansirana je kako bi analizirala posljedice NASA-ine DART misije iz 2022., koja je namjerno skrenula asteroid Dimorphos s njegove putanje. Cilj je bio testirati mogu li svemirske agencije zaštititi Zemlju od opasnih asteroida. Hera će 2026. stići do asteroida kako bi proučila krater i svojstva tog nebeskog tijela, što će pomoći u razvoju tehnika za skretanje budućih prijetnji. Znanstvenici naglašavaju da dok je moguća promjena putanje asteroida, izazov ostaje otkrivanje potencijalne prijetnje na vrijeme. BBC

17.09.2024. (13:00)

Gostujući satelit

Jedan će asteroid kružiti oko Zemlje, ali samo na dva mjeseca

Asteroid 2024 PT5, promjera oko 10 metara, bit će privremeno zarobljen u Zemljinoj orbiti između 29. rujna i 25. studenog 2024., čineći Zemlju planetom s dva mjeseca na kratko vrijeme. Nakon 56,6 dana, napustit će Zemljinu gravitaciju i vratiti se u orbitu oko Sunca. Znanstvenici smatraju da nije riječ o svemirskom otpadu već o asteroidu iz skupine Arjuna. Iako neće biti vidljiv golim okom, 2024 PT5 bi se mogao ponovno pojaviti u Zemljinoj orbiti 2025. i 2055. godine. IFL Science