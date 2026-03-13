Kad geolozi glasaju, svemir ima zadnju riječ

Znanstvenici potvrdili: krater Silverpit ispod Sjevernog mora nastao udarom asteroida
Novo istraživanje potvrdilo je da je krater Silverpit, skriven oko 700 metara ispod dna južnog dijela Sjevernog mora, nastao udarom asteroida prije 43 do 46 milijuna godina. Tim znanstvenika predvođen dr. Uisdeanom Nicholsonom sa Sveučilišta Heriot-Watt kombinirao je seizmička snimanja, analizu uzoraka stijena i računalne simulacije. Ključni dokaz bili su „šokirani“ kristali kvarca i feldspata koji nastaju samo pri ekstremnim pritiscima tijekom udara svemirskih tijela. Procjenjuje se da je asteroid promjera oko 160 metara izazvao golem stup vode i megacunami viši od 100 metara koji se proširio cijelom regijom. tportal