Zarediti se može onaj koji želi služiti

Bilo je to nakon završetka škole i negdje na polovini godišnjih odmora većine Šveđana. Vjerujemo da je to na neki način povezano s povećanim brojem imunih ljudi u populaciji – rekao je glavni švedski epidemiolog Anders Tegnell za The Local (Jutarnji preveo). Dodaje i da, ako pad epidemijske krivulje u srpnju reflektira porast imuniteta, a ne neki drugi, zasad neidentificirani faktor, onda bi to značilo da je Švedska postigla značajno veću razinu imuniteta.