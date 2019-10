Prošle godine 23 posto odraslih Amerikanaca u dobi od 18 do 29 godina nije se seksalo, što je dvostruko više njih u celibatu nego 2008. godine. Riječ je o trendu koji traje već tri desetljeća, a uvjetuje ga starenje stanovništva i sve veći broj samaca. Iznenađenje istraživanja je da su veliki broj osoba koje se nisu seksali muškarci, jer je do unazad 10 godina broj “beseksnih” muškaraca i žena bio podjednak. No, od 2008. broj muškaraca bez seksa je utrostručen, dok je broj žena starih od 18 do 29, a žive bez henki-penkija, povećan za 8%. Nekoliko je objašnjenje za ove mladiće – žive s roditeljima, umjesto seksa u dvoje oni prakticiraju solo igre (pornografija i to), opao im je udio u radnoj snazi što je u korelaciji sa stabilnim vezama. Washington Post…