(Ne)vidljive kantautorice

U iznimnom izdavačkom pothvatu Aquariusove urednice Lane Čulig kroz tri kompilacije, na 10 + 8 + 8 pažljivo odabranih primjera prikazana je ekspanzija ženskog autorstva kakva dosad nije viđena u ovim krajevima. Lanin projekt još nije završen, to je work-in-progress koji će vrlo izvjesno dobiti četvrti, moguće i peti nastavak, ali se iz ženske perspektive već sad može postaviti kao solidan kontraargument nostalgičnom prizivanju bolje prošlosti i prejakim fascinacijama novovalnom euforijom iz 1980-ih ili Fiju Briju masovkama iz 1990-ih. Zašto nedavno otvorenom zagrebačkom Muzeju novog vala nedostaju ženski artefakti? Zato što je je cijelu rokersku epohu, pa i to famozno novovalno razdoblje trajno obilježio muški monopol na glazbeno stvaralaštvo. „Femme Nouvelle“ je pak rezultat dugotrajne i mukotrpne emancipacije koja je na koncu dovela do višestrukog povećanja ženske autorske kvote u domaćoj diskografiji. Ravno do dna