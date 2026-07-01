Zgrabi trajnu i originalnu licencu na MS Office 2024 za 16,99 € te Windows 11 Pro za 13,25 € na Keysfan ljetnoj rasprodaji! - Monitor.hr
Danas (08:30)

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Zgrabi trajnu i originalnu licencu na MS Office 2024 za 16,99 € te Windows 11 Pro za 13,25 € na Keysfan ljetnoj rasprodaji!

Keysfan, pravo mjesto za originalne Microsoft ključeve! Obje licence iz naslova su trajne, što znači da plaćate jednom i koristite ih bez brige o plaćanju stalnih pretplata. Za mnoge korisnike Microsoft Office ostaje okosnica svakodnevne produktivnosti, a uz aktualnu Keysfanovu ponudu MS Office 2024 Professional dostupan je za samo 16,99 €, što ga čini iznimno povoljnom nadogradnjom. Ova jednokratna kupnja donosi trajni pristup ključnim alatima kao što su Word, Excel, PowerPoint i Outlook.

U ovoj rasprodaji možeš pronaći i operativne sustave po odličnim cijenama! Za samo 13,25 €, najnoviji Windows 11 Professional donosi generativnu umjetnu inteligenciju na tvoje računalo. Uz Win 11 Pro dobivaš i Copilot, novi AI sustav iz Microsofta koji obavlja zadatke brže i jednostavnije!

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Modernizirajte svoj sustav uz Windows 11 već od 10 €

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19.06. (09:30)

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Zgrabi trajnu i originalnu licencu na MS Office 2024 za 16,99 € te Windows 11 Pro za 13,25 € na Keysfan ljetnoj rasprodaji!

Keysfan, pravo mjesto za originalne Microsoft ključeve! Obje licence iz naslova su trajne, što znači da plaćate jednom i koristite ih bez brige o plaćanju stalnih pretplata. Za mnoge korisnike Microsoft Office ostaje okosnica svakodnevne produktivnosti, a uz aktualnu Keysfanovu ponudu MS Office 2024 Professional dostupan je za samo 16,99 €, što ga čini iznimno povoljnom nadogradnjom. Ova jednokratna kupnja donosi trajni pristup ključnim alatima kao što su Word, Excel, PowerPoint i Outlook.

U ovoj rasprodaji možeš pronaći i operativne sustave po odličnim cijenama! Za samo 13,25 €, najnoviji Windows 11 Professional donosi generativnu umjetnu inteligenciju na tvoje računalo. Uz Win 11 Pro dobivaš i Copilot, novi AI sustav iz Microsofta koji obavlja zadatke brže i jednostavnije!

Najbolji trenutak za jeftinu kupnju najnovijeg MS Officea 2024

Modernizirajte svoj sustav uz Windows 11 već od 10 €

Nabavite najisplativije Microsoft pakete uz kupon kod: BKS62

15.06. (13:34)

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Ugrabite priliku: Zadnji MS Office 2024 za 16.99€ i Windows 11 Pro za 13.25€ na Keysfanu!

Keysfan, pravo mjesto za originalne Microsoft ključeve! Doživotna licenca za Microsoft Office Professional 2021 ovdje stoji samo 31,45 € (umjesto 229 €)! Nakon što dovršiš narudžbu, aktivacijski ključ stiže ti odmah. Samo preuzmi softver sa službene stranice i osiguraj 100% legitimnu aktivaciju! Nakon aktivacije dobivaš kompletan Office paket, uključujući Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, OneNote, pa čak i Teams (besplatna verzija)!

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