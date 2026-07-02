Osvojio Nobela, Pulitzera i brojna srca
Život i djelo Ernesta Hemingwaya: Od tehnike ledenog brijega do burnog kraja velikog pisca
Ernest Hemingway bio je jedan od najutjecajnijih pisaca 20. stoljeća, poznat po minimalističkom stilu i burnom životu. Njegova karijera, započeta u Parizu, donijela mu je književne vrhunce poput romana Starac i more, za koji je nagrađen Pulitzerovom i Nobelovom nagradom. Život su mu obilježili ratno izvještavanje, strast prema lovu i avanturama, četiri braka te nevjerojatno preživljavanje dviju avionskih nesreća u Africi. Unatoč slavi i kultu muževnosti, patio je od teških fizičkih ozljeda, alkoholizma i depresije, što je kulminiralo samoubojstvom 1961. godine, na današnji dan. Index
- S čim početi: Najbolji ulazak je klasik Starac i more, kratka i simbolična priča o borbi s prirodom, te zbirka Snjegovi Kilimandžara. Značajnija djela: Romani Zbogom oružje (ljubav u Prvom svjetskom ratu), Kome zvono zvoni (španjolski građanski rat), Sunce se ponovo rađa i memoari Pokretni praznik. Na što obratiti pažnju: Pratite njegovu “tehniku ledenog brijega” – prividno jednostavan, škrt tekst ispod kojeg se skrivaju duboke emocije i značenja, često inspirirana autorovim uzbudljivim životom. Penguin