Osvojio Nobela, Pulitzera i brojna srca

Ernest Hemingway bio je jedan od najutjecajnijih pisaca 20. stoljeća, poznat po minimalističkom stilu i burnom životu. Njegova karijera, započeta u Parizu, donijela mu je književne vrhunce poput romana Starac i more, za koji je nagrađen Pulitzerovom i Nobelovom nagradom. Život su mu obilježili ratno izvještavanje, strast prema lovu i avanturama, četiri braka te nevjerojatno preživljavanje dviju avionskih nesreća u Africi. Unatoč slavi i kultu muževnosti, patio je od teških fizičkih ozljeda, alkoholizma i depresije, što je kulminiralo samoubojstvom 1961. godine, na današnji dan. Index