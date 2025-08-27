Kad ti lift postane horor, a WhatsApp grupa politički sabor
Život u soliteru: kako izgleda svakodnevni reality show među susjedima
Život u višestambenoj zgradi nije samo stanovanje – to je sitcom, triler i reality show u jednom. Od susjeda iz pakla, hordaša (eng. hoarder) i „videonadzora s trećeg kata“, do tihih obitelji i super susjeda koji ti zaliju cvijeće – svaki soliter ima svoj mikrokozmos. Novi Zakon o upravljanju i Pravilnik o kućnom redu donose reda, ali duh zgrade i dalje oblikuju ljudi, njihovi sukobi i sitne dobrote. Jer soliter nisu samo betonski zidovi – to je zajednica, s dušom, frustracijama i smijehom. Na Zgradonačelniku pokušavaju dočarati kako izgleda pravi mali ekosustav u prosječnoj zgradi.