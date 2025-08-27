Kad ti lift postane horor, a WhatsApp grupa politički sabor

Slučaj: Imamo gospođu koja je nažalost mentalno bolesna. Skuplja smeće, stan je prepun plastike i to je opasnost za zgradu. Kako institucionalno djelovati protiv takvoga ponašanja? Rješenje: Ulazimo u pitanje utvrđivanja nečije poslovne sposobnosti. To je prvi korak. Dakle, da bi se ovaj problem riješio, mora se riješiti pitanje je li ta osoba uopće sposobna samostalno donositi odluke. Oduzimanjem poslovne sposobnosti, ona dobiva skrbnika. Drugi način je isključenje iz suvlasničke zajednice (kod nas je zasad poznat samo jedan takv slučaj). Mogu se iskoristiti i odredbe protupožarnih propisa jer je evidentno da se radi i o opasnosti za cijelu zgradu. Međutim, ako nema zapaljenja, teško je dokazati potencijalnu opasnost. Na panel raspravi koju je organizirao Zgradonačelnik.