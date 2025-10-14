Susjed lupa? Nema problema, lupit će se i njemu kazna

Prema novom Zakonu i Pravilniku o kućnom redu, svaka zgrada mora imati ploču s OPĆIM pravilima, koja su propisana državnim aktom i ne mogu se mijenjati. Osim toga, suvlasnici mogu natpolovičnom većinom donijeti POSEBNA pravila kućnog reda, koja se tada također moraju istaknuti na posebnoj ploči. Dakle, zgrade mogu imati jednu ili dvije ploče – ali nikako manje od jedne. Upravitelji su dužni ploče postaviti na vidljivo mjesto u zajedničkom prostoru. Zgradonačelnik je pripremio primjerke kućnog reda koje možete skinuti i isprintati
Novi Zakon o upravljanju i održavanju zgrada predviđa ažurirani Kućni red s mogućnošću naplate kazni za njegovo kršenje – od 50 do 500 eura, ako to prethodno odobre suvlasnici u međuvlasničkom ugovoru. Postupak kažnjavanja zahtijeva dokumentaciju prekršaja, tri opomene u dvije godine i suglasnost natpolovične većine suvlasnika. Kazna se tada uplaćuje u pričuvu. No procedura je spora i komplicirana, a još se čeka i konačni Pravilnik o kućnom redu te Registar zajednice suvlasnika bez kojeg sustav neće funkcionirati. Zgradonačelnik
Prema odredbama novoga kućnog reda kojeg će propisati država, zabranjuje se, na primjer, tresti kuhinjske krpe s mrvicama hrane kroz prozore i balkone, kao i bacati opuške i druge predmete. “Korisnici posebno ne smiju poduzimati radnje koje remete kućni red i mir radnim danom u razdoblju od 15 do 17 sati te od 22 do 7 sati, a neradnim danom odnosno vikendom i blagdanom od 13 do 17 sati te od 22 do 9 sati”, stoji u dijelu koji se odnosi na radove u zgradama i buku. Korisnici mogu prilikom održavanja jednogodišnjih proslava (primjerice rođendana) postupiti drugačije od tih odredbi, ako najave proslavu dva dana prije njezina održavanja i ako proslava ne traje duže od ponoći. No, suvlasnici mogu dogovoriti i nešto drugačiji red u pojedinim zgradama. Danica
Ministarstvo je u javno savjetovanje poslalo novi Pravilnik o kućnom redu, koji regulira buku, održavanje zajedničkih prostora i korištenje balkona, terasa i podruma. Zabranjuje se ostavljanje bicikala i otpada u hodnicima, bacanje opušaka s prozora te glasna buka u određeno vrijeme. Novost su i kazne – od 50 do 500 eura za one koji uporno krše pravila. Upravitelj zgrade može izricati opomene, a treća u dvije godine donosi financijski udarac. Suvlasnici mogu dokumentirati prekršaje i pokrenuti postupak. Pravilnik stupa na snagu do 1. travnja. Index
Dugo očekivani prijedlog Zakona o upravljanju i održavanju zgrada konačno je tu! Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je novi prijedlog zakona koji je u javnom savjetovanju do 20.03.2023. Tin Bašić, suvlasnik platforme Zgradonačelnik.hr je u razgovoru za tv podcast Poslovnog pozdravio budući zakon, ukratko pojasnivši koje su novosti: svaka će zgrada morati osnovati Zajednicu suvlasnika i morat će se registrirati, čime će zgrada postati pravni entitet. Definiraju se određene stavke poput hitnih popravaka, nužnih mjera, investicijskog održavanja, kao i propisanog modela Kućnog reda, koji će imati fiksni i varijabilni dio. Nepridržavanje određenih stavki ujedno znače i kazne.
Mišić je zagrebačkom gradonačelniku pisanim putem postavio pitanje ima li izvođač radova dozvolu 24 sata dnevno raditi i kolika je najviše dopuštena razina buke po noći. Pozvao ga je, kaže, da se bučni radovi ne odvijaju u vremenu kada postoji kućni red, između 22 i 06 sati. Vijeće mjesnog odbora Utrine i Vijeće gradske četvrti Novi Zagreb istok na sastancima idući tjedan raspravljat će o buci na nadvožnjaku. 24 sata
