Zlatko Dalić od HNS-a zaradio 10 milijuna eura, u zadnjoj godini imao plaću od 1.5 milijuna eura godišnje - Monitor.hr
Danas (17:00)

Minimalac, da se pita kolege

Zlatko Dalić od HNS-a zaradio 10 milijuna eura, u zadnjoj godini imao plaću od 1.5 milijuna eura godišnje

Nakon devet godina i ispadanja u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva 2026. od Portugala, Zlatko Dalić je od HNS-a zaradio oko 10 milijuna eura osnovne plaće, počevši s oko 500 tisuća eura do konačnih 1.5 milijuna eura godišnje (bez bonusa). Unatoč tome, sa svojom je plaćom bio tek na 20. mjestu među izbornicima na SP-u, daleko iza Carla Ancelottija koji je u Brazilu zarađivao 10 milijuna eura godišnje. Index

Najplaćeniji izbornici na SP-u:

  1. Carlo Ancelotti – Brazil – 10 milijuna €
  2. Julian Nagelsmann – Njemačka – 7 milijuna €
  3. Mauricio Pochettino – SAD – 6 milijuna €
  4. Thomas Tuchel – Engleska – 5.8 milijuna €
  5. Fabio Cannavaro – Uzbekistan – 4 milijuna €
  6. Roberto Martinez – Portugal – 4 milijuna €
  7. Didier Deschamps – Francuska – 3.8 milijuna €
  8. Ronald Koeman – Nizozemska – 3 milijuna €
  9. Marcelo Bielsa – Urugvaj – 3 milijuna €
  10. Jesse Marsch – Kanada – 2.5 milijuna €

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