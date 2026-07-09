Minimalac, da se pita kolege
Zlatko Dalić od HNS-a zaradio 10 milijuna eura, u zadnjoj godini imao plaću od 1.5 milijuna eura godišnje
Nakon devet godina i ispadanja u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva 2026. od Portugala, Zlatko Dalić je od HNS-a zaradio oko 10 milijuna eura osnovne plaće, počevši s oko 500 tisuća eura do konačnih 1.5 milijuna eura godišnje (bez bonusa). Unatoč tome, sa svojom je plaćom bio tek na 20. mjestu među izbornicima na SP-u, daleko iza Carla Ancelottija koji je u Brazilu zarađivao 10 milijuna eura godišnje. Index
Najplaćeniji izbornici na SP-u:
- Carlo Ancelotti – Brazil – 10 milijuna €
- Julian Nagelsmann – Njemačka – 7 milijuna €
- Mauricio Pochettino – SAD – 6 milijuna €
- Thomas Tuchel – Engleska – 5.8 milijuna €
- Fabio Cannavaro – Uzbekistan – 4 milijuna €
- Roberto Martinez – Portugal – 4 milijuna €
- Didier Deschamps – Francuska – 3.8 milijuna €
- Ronald Koeman – Nizozemska – 3 milijuna €
- Marcelo Bielsa – Urugvaj – 3 milijuna €
- Jesse Marsch – Kanada – 2.5 milijuna €