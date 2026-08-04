Draga, ukrasi su ti svemirski

Svi elementi teži od željeza, poput zlata u vašem nakitu, nastali su u ekstremnim svemirskim događajima znatno prije rođenja našeg Sunca. Iako znanstvenici znaju da su ti elementi nastali takozvanim “r-procesom” (brzim hvatanjem neutrona), točne lokacije nastanka još su zagonetka. Potencijalni izvori uključuju sudare neutronskih zvijezda i supernove. Nedavna istraživanja dodaju još jednog krivca: ogromne baklje magnetara (vrste neuronske zviejzde), koje izbacuju teške elemente velikom brzinom i mogu objasniti do 10 % njihovih ukupnih količina u galaksiji. Sljedeći put kad pogledate svoj zlatni prsten, sjetite se da nosite komadić prastare svemirske eksplozije. IFL Science