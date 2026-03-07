Sa znanstvenicama na kavi

U ovoj zanimljivoj manifestaciji 26 znanstvenica će kroz 25 tema razgovarati s građanima o znanosti u neformalnom javnom prostoru. Događaj, koji se organizira uoči Dana žena prvi put stiže na splitsku Rivu, dok se u Zagrebu održava petu godinu zaredom. Posjetitelji imaju priliku izravno razgovarati o temama poput zdravlja, umjetne inteligencije, klime, hrane i medicine. Pričat će o održivoj kemiji i molekulskim spužvama, pametnijem uzgoju riba i očuvanju kamenica i srdele u Splitu, a u Zagrebu će govoriti o temama od zdravlja i prehrane do umjetne inteligencije i energije budućnosti. Cilj je približiti znanost javnosti, potaknuti dijalog i povećati vidljivost žena u znanstvenim istraživanjima. HRT