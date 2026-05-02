Za ovu vam ljekarnu ni ne treba recept

Znanstveni dokaz: Kako boravak u prirodi resetira vaš mozak
Najnoviji pregled 108 studija iz 2026. godine potvrđuje da priroda nije samo melem za dušu, već i ozbiljan “alat” za optimizaciju mozga. Neuroznanstvena istraživanja pokazuju da boravak u zelenilu smanjuje aktivnost amigdale, ključne za stres, dok EEG mjerenja bilježe porast alfa i theta valova koji potiču opuštenost i pozitivne emocije. Dugoročno gledano, život u prirodi doslovno mijenja strukturu mozga, povećavajući volumen sive i bijele tvari, što se povezuje s višom inteligencijom i boljim fokusom. Psychology Today