Za ovu vam ljekarnu ni ne treba recept

Znanstveni dokaz: Kako boravak u prirodi resetira vaš mozak

Najnoviji pregled 108 studija iz 2026. godine potvrđuje da priroda nije samo melem za dušu, već i ozbiljan “alat” za optimizaciju mozga. Neuroznanstvena istraživanja pokazuju da boravak u zelenilu smanjuje aktivnost amigdale, ključne za stres, dok EEG mjerenja bilježe porast alfa i theta valova koji potiču opuštenost i pozitivne emocije. Dugoročno gledano, život u prirodi doslovno mijenja strukturu mozga, povećavajući volumen sive i bijele tvari, što se povezuje s višom inteligencijom i boljim fokusom. Psychology Today


Boravak u prirodi može promijeniti način na koji doživljavamo vrijeme

Na primjer, veća je vjerojatnost da će ljudi šetnju na selu doživljavati duljom od šetnje iste dužine u gradu. Slično tome, ljudi navode da im vrijeme sporije prolazi dok obavljaju aktivnosti u prirodnim zelenim sredinama nego u urbanim sredinama. Pristup prirodnim prostorima kao što su plaže, parkovi i šume povezan je sa smanjenom anksioznošću i depresijom, boljim snom, smanjenom razinom pretilosti i kardiovaskularnih bolesti te poboljšanim blagostanjem. Emocije poput stresa, tjeskobe i straha mogu iskriviti našu percepciju prolaska vremena. Opuštajući učinak prirodnog okruženja može se suprotstaviti stresu i tjeskobi, što rezultira stabilnijim iskustvom vremena. Novi list

Znate li što je "shinrin-yoku" i kakve sve benefite donosi vašem zdravlju?

Poznato je da boravak u šumi jača naš imunosni sustav, no jeste li čuli za japanski običaj kupanja šumom (shinrin-yoku)? Kupanje šumom nije ni vježbanje ni planinarenje, već jednostavan odlazak u prirodu bez ikakvih smetnji, društvenim mreža i svega što nas koči ili ometa. Dakle čak i kratki boravak u prirodi može povoljno utjecati na naše zdravlje. Brojne studije pokazale su da shinrin-yoku ima stvarne zdravstvene prednosti, a nadahnuće i osjećaj ispunjenosti koju čovjek osjeća kada je okružen prirodom stvara osjećaj sigurnosti, što potiče opuštanje i smanjuje razinu stresa. Večernji

Norveški model za preživljavanje zime s koronom – friluftsliv

Friluftsliv u doslovnom prijevodu znači “život na otvorenom”, odnosno provođenje vremena u prirodi. Prosječni Norvežanin odlazi na izlete na otvorenom barem tri puta tjedno, a u vrijeme korone išli su i češće. Guardian piše o prirodi kao rješenju kad dođe drugi val korone i druga karantena, pri čemu napominju i kako nam priroda može pomoći i protiv depresije. Inače, u Norveškoj država sufinancira posudionice planinarske opreme.

Psihijatar Spitzer: Ostanak u kući šteti imunološkom sustavu, treba ići na svježi zrak, tamo gdje nema nikoga

Najvažnije oružje koje čovjek ima u borbi protiv koronavirusa njegov je vlastiti imunološki sustav – kaže Manfred Spitzer, profesor psihijatrije na Sveučilištu u Ulmu. Znamo što ga jača – jedna od stvari je izlazak na svježi zrak. Najbolje naravno tamo gdje nema nikoga, recimo u šumu. To je posebno važno za obitelji s djecom. Dodaje da karantena – kao ultimativni oblik zabrane kretanja – može dovesti do psihičkih poremećaja čak i kod sasvim zdravih ljudi. Deutsche Welle

Redoviti boravci u prirodi su kod djece povezani s nizom pozitivnih učinaka na mentalni i emocionalni razvoj, od povećanja samopouzdanja do lakše komunikacije s okolinom