Za ovu vam ljekarnu ni ne treba recept

Poznato je da boravak u šumi jača naš imunosni sustav, no jeste li čuli za japanski običaj kupanja šumom (shinrin-yoku)? Kupanje šumom nije ni vježbanje ni planinarenje, već jednostavan odlazak u prirodu bez ikakvih smetnji, društvenim mreža i svega što nas koči ili ometa. Dakle čak i kratki boravak u prirodi može povoljno utjecati na naše zdravlje. Brojne studije pokazale su da shinrin-yoku ima stvarne zdravstvene prednosti, a nadahnuće i osjećaj ispunjenosti koju čovjek osjeća kada je okružen prirodom stvara osjećaj sigurnosti, što potiče opuštanje i smanjuje razinu stresa. Večernji