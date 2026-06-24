Razlog više da budete oprezniji kod prodaje iste

Kada, na primjer, izaberete funkciju Auto na prekidaču uz upravljač, svjetla će se automatski prebacivati s dnevnih na kratka ili čak duga (ako imate i tu opciju). No uz funkciju Auto postoji i jedan problem, a to je – magla. Senzori samo prate razinu osvjetljenja izvan vozila, ali ne mogu otkriti vozite li u magli.

Zbog toga vam, s uključenom funkcijom Auto, mogu ostati upaljena dnevna svjetla, koja neadekvatno osvjetljavaju cestu, a pritom kod većine modela nije uključeno ni stražnje svjetlo. Zbog toga niste vidljivi u magli, sprijeda i straga. Također, ni osvjetljenje sprijeda neće biti primjereno dok vozite kroz maglu. Zbog toga je u magli bolje izabrati opciju kratkih svjetala i vratiti se na funkciju Auto tek kada se situacija raščisti. Revija HAK