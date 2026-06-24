Razlog više da budete oprezniji kod prodaje iste
Znanstvenici otkrili da je magla golem vodeni ekosustav pun bakterija
Nisko bazični oblaci i magla vrve životom poput oceana, pokazalo je istraživanje u časopisu Environmental Microbiology. Znanstvenici su analizirajući radijacijsku maglu otkrili da iako tek jedan posto kapljica sadrži bakterije, u maloj količini zraka lebdi i do deset milijuna mikroorganizama. Magla im nije samo privremeno sklonište nego aktivno stanište u kojem rastu i množe se. Vrsta Methylobacteria čak pomaže okolišu proždirući zagađivače poput formaldehida. Zbog ove visoke koncentracije mikroorganizama, istraživači upozoravaju da prikupljanje magle za pitku vodu definitivno nije dobra ideja. Mreža