Razlog više da budete oprezniji kod prodaje iste

Znanstvenici otkrili da je magla golem vodeni ekosustav pun bakterija - Monitor.hr
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Znanstvenici otkrili da je magla golem vodeni ekosustav pun bakterija

Nisko bazični oblaci i magla vrve životom poput oceana, pokazalo je istraživanje u časopisu Environmental Microbiology. Znanstvenici su analizirajući radijacijsku maglu otkrili da iako tek jedan posto kapljica sadrži bakterije, u maloj količini zraka lebdi i do deset milijuna mikroorganizama. Magla im nije samo privremeno sklonište nego aktivno stanište u kojem rastu i množe se. Vrsta Methylobacteria čak pomaže okolišu proždirući zagađivače poput formaldehida. Zbog ove visoke koncentracije mikroorganizama, istraživači upozoravaju da prikupljanje magle za pitku vodu definitivno nije dobra ideja. Mreža


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Svjetla na vozilima: Zašto funkcija AUTO u magli nije dobra opcija

Kada, na primjer, izaberete funkciju Auto na prekidaču uz upravljač, svjetla će se automatski prebacivati s dnevnih na kratka ili čak duga (ako imate i tu opciju). No uz funkciju Auto postoji i jedan problem, a to je – magla. Senzori samo prate razinu osvjetljenja izvan vozila, ali ne mogu otkriti vozite li u magli.

Zbog toga vam, s uključenom funkcijom Auto, mogu ostati upaljena dnevna svjetla, koja neadekvatno osvjetljavaju cestu, a pritom kod većine modela nije uključeno ni stražnje svjetlo. Zbog toga niste vidljivi u magli, sprijeda i straga. Također, ni osvjetljenje sprijeda neće biti primjereno dok vozite kroz maglu. Zbog toga je u magli bolje izabrati opciju kratkih svjetala i vratiti se na funkciju Auto tek kada se situacija raščisti. Revija HAK

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Stražnja svjetla za maglu: Kada ih smijete uključiti, a da to nije kažnjivo?

Ostaviti uključena svjetla za maglu kad je vidljivost dobra – to je prije svega izraz manjka vozačke kulture. Osobito su iritantna stražnja svjetla za maglu, koja će smetati vozačima iza vas. Kako je to riješeno u našem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama? U Članku 108. piše da po magli na motornom i priključnom vozilu moraju biti upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste, ili svjetla za maglu, ili oba svjetla istodobno. Također, stražnja svjetla za maglu na motornim ili priključnim vozilima smiju se upotrebljavati samo po magli i u slučaju smanjene vidljivosti. Kazna iznosi 30 eura. Revija HAK

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Vozači koji u svojim osobnim automobilima imaju svjetla za maglu u tim će ih trenucima aktivirati i time si olakšati život na cesti. Stražnja će ih svjetla učiniti uočljivijima za ostale vozače, a prednja će im pomoći i da si možda malo bolje osvijetle prostor neposredno ispred automobila. U uvjetima vrlo slabe vidljivosti i doista guste magle, kako to dobro znaju iskusni vozači, neće mnogo pomoći ni najbolje maglenke. Iskusni vozači, nadalje, znaju da se maglenke u pravilu koriste izvan naseljenog mjesta. To nije samo zato što ondje od njih ima najviše koristi, nego i zato da ne bi smetale druge sudionike u prometu. Ako ih koristite, imajte na umu da ih morate ugasiti čim se magla raziđe odnosno ako u retrovizoru vidite automobil iza sebe. Autonet