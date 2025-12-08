Magla svuda, magla oko nas...
Dani kad je zrak postao otrov: Velika londonska magla 1952. ubila 12.000 ljudi
Velika londonska magla iz prosinca 1952. nastala je zbog temperaturne inverzije koja je zarobila zagađenje iz industrije i kućnog izgaranja ugljena. Magla pomiješana s dimom stvorila je gusti, žućkasto-crni smog koji je paralizirao promet, ulazio u domove i ispunio bolnice pacijentima s respiratornim problemima. Ljudi su umirali odmah, tj. tijekom nekoliko dana do nekoliko tjedana, zbog akutnog trovanja i oštećenja dišnog sustava. Iako su prve procjene govorile o 4000 umrlih, kasnije analize pokazale su da je žrtava bilo oko 12 000. Katastrofa je potaknula donošenje Clean Air Acta 1956. i označila prekretnicu u britanskoj politici zaštite zraka. Index