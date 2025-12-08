Magla svuda, magla oko nas...

Dani kad je zrak postao otrov: Velika londonska magla 1952. ubila 12.000 ljudi - Monitor.hr
Dani kad je zrak postao otrov: Velika londonska magla 1952. ubila 12.000 ljudi

Velika londonska magla iz prosinca 1952. nastala je zbog temperaturne inverzije koja je zarobila zagađenje iz industrije i kućnog izgaranja ugljena. Magla pomiješana s dimom stvorila je gusti, žućkasto-crni smog koji je paralizirao promet, ulazio u domove i ispunio bolnice pacijentima s respiratornim problemima. Ljudi su umirali odmah, tj. tijekom nekoliko dana do nekoliko tjedana, zbog akutnog trovanja i oštećenja dišnog sustava.  Iako su prve procjene govorile o 4000 umrlih, kasnije analize pokazale su da je žrtava bilo oko 12 000. Katastrofa je potaknula donošenje Clean Air Acta 1956. i označila prekretnicu u britanskoj politici zaštite zraka. Index


Predrag Finci tipični je sarajevski majstor gnome i anegdote, jedan od najizrazitijih talenata generacije. Svoje verbalno umijeće razvijao je po krčmama i birtijama svoje mladosti, po studijima kod najčuvenijih europskih profesora, u beskonačnim razgovorima o svemu i svačemu, čitajući sve i svašta, živeći u zanimljivim vremenima. Na jednome mjestu u knjizi "Prošle godine u Barnetu" Finci piše: "Pita me poznanica kako mi je u Engleskoj. 'U Sarajevu sam viđao pripitog Sašu Vojtova, u Londonu Petera O'Toolea.'". Svega ima u toj usporedbi dva grada i dva života, u toj refleksiji o egzilu: i tipičnoga sarajevskog hvastanja koje, međutim, popravlja ona najdublja i sveponištavajuća autoironija, i vrhunskoga gega, igre kulturnim modelima i ljudskim sudbinama, usporedbe neusporedivog… Za vedrog čovjeka čemerno je piti u tuđini. Općenito je čemerno je piti u tuđini, čak i nakon što ti tuđina postane dom, ili nakon što ti cijeli svijet, uključujući rodno selo, postane tuđina. Miljenko Jergović

