Apokalipsa se odgađa do daljnjega
Znanstvenici polako odbacuju najcrnji klimatski scenarij: Zahvaljujući zelenoj tehnologiji, rast emisija usporava
Klimatski znanstvenici sve više napuštaju najpesimističniji scenarij globalnog zagrijavanja (RCP 8.5), prema kojem je temperatura do kraja stoljeća trebala porasti za do 5 °C. Zahvaljujući snažnom razvoju obnovljivih izvora energije i klimatskim politikama, godišnji rast emisija stakleničkih plinova usporio je na oko 1% (u usporedbi s nekadašnjih 3 do 4%). Iako svijet ide u boljem smjeru i fokus se prebacuje na srednje scenarije, znanstvenici upozoravaju na oprez. Ljudsko ponašanje, političke odluke i nepoznanice o tome koliko točno klima burno reagira na preostale emisije i dalje ostavljaju prostor za neizvjesnost. Index