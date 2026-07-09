Znanstvenici tvrde da su otkrili zajednički korijen svih mračnih osobina ličnosti - "D-faktor" - Monitor.hr
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Dijagnosticirano zlo

Znanstvenici tvrde da su otkrili zajednički korijen svih mračnih osobina ličnosti – “D-faktor”

Iza svih mračnih osobina (poput narcizma, psihopatije i sadizma) stoji jedinstvena, stabilna jezgra nazvana D-faktor (mračni faktor ličnosti), što potvrđuju empirijski dokazi iz nedavnog istraživanja. Po uzoru na opću inteligenciju, ovaj zajednički nazivnik određuje nečiju sklonost zlonamjernom ponašanju na štetu drugih. Istraživanja pokazuju da je D-faktor duboko ukorijenjen i postojan kroz godine. Osobe s visokim D-faktorom izbjegavaju pomažuća zanimanja (poput zdravstva i obrazovanja), a uočeno je i da nepovoljni društveni uvjeti potiču njegov rast u zajednicama. Poznavanje ovog faktora ključno je za predviđanje kriminalnog i korporativnog ponašanja. Index


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04.12.2022. (07:00)

Što manje ljudi vjeruju u činjenice, to im je teže razlikovati istinu od laži

Mračne crte ličnosti čine ljude podložnijim lažnim vijestima

Três mosqueteiros': Elon Musk compartilha e deleta meme em que aparece com Kanye West e Trump | Notícias | GQ

Na bavarskom Sveučilištu Julius Maximilian u Würzburgu odlučili istražiti vezu crta ličnosti i prihvaćanja lažnih vijesti. Istraživači su ispitanicima na uvid dali medijske članke, a oni su trebali ocijeniti koliko su izjave u njima točne. Upitnikom su procijenili i koliko je nekome važno zastupati vlastite interese, čak i na štetu bližnjih. Ova karakteristika naziva se “mračnim faktorom osobnosti” i smatra se jezgrom raznih mračnih osobina ličnosti poput narcizma, psihopatije ili makijavelizma. “Svatko je sebičan do određenog stupnja”, objašnjavaju istraživači, “problematično je kad se ljudi na vlastitu dobrobit fokusiraju toliko snažno da interesi njihovih bližnjih više ne igraju nikakvu ulogu.” Studija je pokazala da ljudi što manje vjeruju u činjenice, to im je teže razlikovati istinu od laži. Bug