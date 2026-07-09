Dijagnosticirano zlo
Znanstvenici tvrde da su otkrili zajednički korijen svih mračnih osobina ličnosti – “D-faktor”
Iza svih mračnih osobina (poput narcizma, psihopatije i sadizma) stoji jedinstvena, stabilna jezgra nazvana D-faktor (mračni faktor ličnosti), što potvrđuju empirijski dokazi iz nedavnog istraživanja. Po uzoru na opću inteligenciju, ovaj zajednički nazivnik određuje nečiju sklonost zlonamjernom ponašanju na štetu drugih. Istraživanja pokazuju da je D-faktor duboko ukorijenjen i postojan kroz godine. Osobe s visokim D-faktorom izbjegavaju pomažuća zanimanja (poput zdravstva i obrazovanja), a uočeno je i da nepovoljni društveni uvjeti potiču njegov rast u zajednicama. Poznavanje ovog faktora ključno je za predviđanje kriminalnog i korporativnog ponašanja. Index