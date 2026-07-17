Znanstvenici: Za dug i zdrav život treba početi brinuti još prije rođenja - Monitor.hr
Danas (22:00)

Kad i pripreme za mirovinu

Znanstvenici: Za dug i zdrav život treba početi brinuti još prije rođenja

Međunarodni tim stručnjaka u časopisu Nature Health predlaže osnivanje konzorcija PROSPER, koji zagovara pomicanje fokusa istraživanja dugovječnosti na razdoblje prije rođenja i djetinjstvo. Autori tvrde da je dosadašnji fokus na odraslu populaciju zakasnio jer se bavi već nakupljenom staničnom štetom. Novi pristup zahtijeva razvoj biomarkera specifičnih za mlađu dob i praćenje koncepta “peakspana” – razdoblja u kojem smo na vrhuncu sposobnosti. Cilj je integrirati ove spoznaje u rutinsku pedijatrijsku i opstetričku skrb kako bi se starenje optimiziralo proaktivno kroz cijeli životni vijek. Science Alert, Index


Slične vijesti

14.11.2018. (15:30)

Kako doživjeti stotu? Radi što voliš, kaže japanska filozofija – ikigai

A konkretan primjer je otok Okinava. Stanovnici Okinawe, njih otprilike 3000, poznati su po svojemu usporenom tempu, žive s pogledom na ocean, često se druže unutar zajednice, smiju i šale neprestano… Većina stanovnika ima svoj vrt s povrćem kojeg, dakako, i konzumiraju. Tijekom života imaju mnogo manje kroničnih bolesti, gotovo da ne znaju za rak i bolesti srca, a stupanj demencije kod umirovljenika je zanemariv… – piše CNN / Slobodna Dalmacija, 24 sata (ikigai).

12.11.2018. (18:00)

Kako produžiti život za deset godina: seksajte se, šećite, pijte tursku kavu i… ne idite u penziju