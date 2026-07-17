Kad i pripreme za mirovinu

Međunarodni tim stručnjaka u časopisu Nature Health predlaže osnivanje konzorcija PROSPER, koji zagovara pomicanje fokusa istraživanja dugovječnosti na razdoblje prije rođenja i djetinjstvo. Autori tvrde da je dosadašnji fokus na odraslu populaciju zakasnio jer se bavi već nakupljenom staničnom štetom. Novi pristup zahtijeva razvoj biomarkera specifičnih za mlađu dob i praćenje koncepta “peakspana” – razdoblja u kojem smo na vrhuncu sposobnosti. Cilj je integrirati ove spoznaje u rutinsku pedijatrijsku i opstetričku skrb kako bi se starenje optimiziralo proaktivno kroz cijeli životni vijek. Science Alert, Index