On je filmski stario unazad

Tekst Dragana Juraka za Zonu filma donosi retrospektivni i kritički pregled filmskog opusa te autorske evolucije redatelja Zrinka Ogreste, povodom njegove iznenadne smrti u 67. godini života (1958. – 2026.). Ogresta debitira s filmom Krhotine (1991.) u razdoblju kada je hrvatski film bio opterećen arhaičnošću, krunicama i ideološkim predznakom, zbog čega ga mlađa kritičarska struja nije prihvatila kao nositelja filmske budućnosti.

Radovi poput Ispranih donose mračniji, socijalno-realistički prikaz ratnog društva inspiriran poljskim crnim filmom, dok Crvena prašina predstavlja prvi autorov veliki film koji ostvaruje vrhunske filmofilske i socijalne domete izvan čisto ideoloških okvira. S omnibusom Tu (2003.) i kasnijim ostvarenjima (Iza stakla, Projekcije, S one strane, Plavi cvijet), Ogresta preokreće svoj autorski put. Od tradicionalnog i konzervativnog autora izrasta u jednog od ključnih predvodnika moderne rekonstrukcije hrvatske kinematografije.