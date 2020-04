Nije prirodni poredak

Izazov je baciti se na istraživanje lijeka. Ne treba biti posramljen moći velikih zemalja jer se vidi koliko im to dosad nije puno pomoglo. Originalnost u kreativnosti kako istraživati lijek protiv posljedica ovog virusa je ključ. No nemoguće je točno predvidjeti kada ćemo dobiti lijek protiv koronavirusa, hoće li to biti za godinu, dvije ili tri – izjavio je Miroslav Radman za RTL. Navodi i kako je virus negdje jačeg, negdje slabijeg soja, dakle nije identičan, stoga je izolacija jedini način da se širenje zaraze zaustavi.