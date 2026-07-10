Viking mekog srca

Norveški nogometaš Erling Haaland privlači pažnju javnosti i izvan terena, a njegovoj privlačnosti pozabavili su se i stručnjaci. Kako piše Psychology Today, iako dominira fizičkom snagom, ključ šarma napadača Norveške i Manchester Cityja leži u psihološkim i društvenim osobinama. Studije pokazuju da nas privlači njegova sklonost zaštiti suigrača, nevjerojatna emotivna samokontrola pod pritiskom na terenu, te dokazana ljubaznost prema navijačima. Uz to, Haaland zrači odanošću prema dugogodišnjoj partnerici (unatoč ležernijim norveškim bračnim običajima) te specifičnim humorom koji signalizira inteligenciju. Iako su izgled i talent neosporni, Haaland osvaja jer u jednom paketu donosi sve – od vikinške snage do neočekivane topline i stabilnosti. Ako ste prisutni na društvenim mrežama, nemoguće da vam je promaknula navijačka pjesma posvećena njemu.