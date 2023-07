Ako ne svira stalno Na lijepom plavom Dunavu, ne zanima me

Zvuk je vibracija koja putuje u valovima. Ne može putovati kroz vakuum. Svemir je u principu vakuum, iako ne skroz. Sunce, primjerice, stalno izbacuje čestice strujom koju znamo pod nazivom solarni vjetar koji je male gustoće. Brzina zvuka na Zemlji iznosi oko 50 kilometara po sekundi, dok brzina solarnog vjetra varira između 200-750 km/s i ima cijeli niz zanimljivih efekata diljem solarnog sustava, poput valova plazme koji udaraju Zemlju u frekvencijama od 20 Hz do 20 kHz. Znači li to da možemo čuti zvukove tih valova? Pa i ne baš. No, NASA je zabilježila zvukove vibracija Sunca kao i iz drugih izvora iz Svemira. Vanzemaljski zvukovi se mogu čuti, s obzirom na lokaciju. To je moguće na svim planetima, jer imaju atmosferu, samo je zvuk različite brzine. IFL Science