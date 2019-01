Isus je rekao: “Eeee, blago vama komunistima i partizanima.”

Dida je rekao: “Zašto, jebate?”

Isus je rekao: “Pa vas su barenko skroz odjebali. Ono, popišali su se po svemu šta ste učinili, proglasili vas za mrkli mrak i odložili u ropotarnicu povjesti. A mene su maherski zajebali, pa me slave dok se pišaju po idealima za koje san se ja borija. Razumiš, prika? Oni u moje ime po meni gaze! Jel bereš koji je to munstruozni zločin? Napravili su od mene svetinju da bi mi mogli uzet dušu! Pa jel ja iman ikakva autorska prava na svoja djela? Jel mene Bog stvorija da bi me ološ krivotvorija?” piše Robi K. alias Viktor Ivančić u svoju bilježnicu za Peščanik.