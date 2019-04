Đivo Đurović: Ovo što sada gledamo posve je nova razina Trumpove pomahnitalosti

Još ranije se Trump pohvalio kako može telefonskim pozivom srediti cijenu nafte. I učinio je to opet, jednostavnom porukom – “please relax and take it easy”. Cijene nafte su danas pale nakon što su od početka godine porasle su 20 posto. Oilprice.com

Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike – fragile! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2019

(Cijene nafte postaju previsoke. OPEC, molim te, opusti se i pomalo. Svjetsko tržište ne može podnijeti skok cijena – krhko je.)