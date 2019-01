U skladu s onom Baudelaireovom da je najbolji đavlov trik uvjeriti vas u to da ne postoji, najbolji je Trumpov trik uvjeriti vas u to da je sve to što on radi kao američki predsjednik normalno. Cijeli svijet zna da nije, samo je pitanje tko se koliko pretvara. U pozamašnoj kolekciji politika i poteza koji su duboko nenormalni i nedostojni jednog američkog predsjednika, ostavka Trumpova ministra obrane Jima Mattisa jedna je od opasnijih nenormalnosti. Ne toliko sama ostavka, jer normalno je da ministri dolaze i odlaze, koliko objašnjenje u pismu kojim je Mattis objavio ostavku – piše Tomislav Krasnec za Večernji list. (Referenca na uzrečicu u Usual Suspects)