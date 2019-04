“Nikad ne podcjenjujem Bandića. Ovo što radi u Saboru je sramota za cijeli Hrvatski sabor. Skuplja zastupnika kao pokemone jer mu je to polica osiguranja za njegovu slobodu”, rekao je Tomislav Tomašević danas u Nedjeljom u 2 (video na linku dolje). Sramotno je da malo novaca odlazi na kapitalna ulaganja na objekte društvene djelatnosti, to su osim vrtića, škole, muzeji, sportske dvorane, kaže on, a kao dva najveća problema u gradu izdvojio je gospodarenje otpadom i promet u gradu. Ovo potonje (otpad se riješi razvrstavanjem i recikliranjem, nema se tu što puno misliti) riješio bi smanjem automobilskom prometa iz centra grada, gradnjom garaže za stanare Donjeg grada, unapređenjem biciklističkog prometa, integracijom željezničkog prometa, gradnjom novih stajališta.