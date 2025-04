Jedna od onih "živi svoje snove"

Od najranije dobi Marko je želio pobjediti na Dori i otići na Eurosong, a među prvima ga je podržala sestra. U Rami gdje je proveo djetinjstvo je pjevao u crkvenom zboru. Pjevačka natjecanja na kojima je imao zapažene nastupe su ga lansirala, a onda su i roditelji prihvatili da im je dijete talentirano za pjevanje. U školi je zbog toga bio i žrtva ‘bullyinga’, no on sam sebe opisuje kao vrlo borbenog. Smatra da je pjesma “Moli za nas” bila veliki uspjeh i dan danas mu je žao što nije prošla na Dori prije par godina i što ju Europa nije imala priliku čuti. On ne skriva da je homoseksualac, ali dodaje kako nitko nije davao nikakav značaj njegovoj homoseksualnosti do trenutka pobjede na Dori. Za Eurosong se intenzivno priprema, a njegov nastup bit će nešto drugačiji nego na Dori, najavio je, s obzirom da mu kladionice nisu naklonjene, a mnogi ionako dobiju drugačiji dojam kad ga prvi put vide uživo. Danas je objavljena i akustična verzija pjesme Poison Cake. HRT