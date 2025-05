Ekipa koja radi s dušom

Mnogi su se obrušili na mladu glumicu Rachel Zegler okrivljavajući je kao glavni razlog zašto je film Snjeguljica “flopao” na blagajnama. No, u Jacobinu smatraju da nije bilo nje u glavnoj ulozi, film bi bio potpuno negledljiv, smatrajući kako je film promašen iz drugih razloga. Rachel Zegler je uoči izbora javno na društvenim mrežama kritizirala Trumpa, da bi je studio kasnije pritisnuo da se ispriča. Uz to, poruke podrške oslobođenju Palestine navodno je dovelo do svađe s izraelskom glumicom Gal Gadot koja glumi zlu kraljicu, No, s dolaskom Trumpa na vlast ovaj je film postao meta kritika zbog tzv. “woke” propagande i zbog toga što glavna glumica nije “bijela kao snijeg” poput Snjeguljice u originalnoj priči. No, samom filmu se može predbaciti štošta drugo, a tiče se scenarija, licemjerja kod grotesknog CGI prikaza samih patuljaka, Robina Hooda kao Princa i drugih stvari… Forum