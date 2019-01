Thomas Piketty predložio radikalne mjere za spas Europske unije

Po podacima MMF-a, BDP 11 članica EU, većinom iz središnje i istočne Europe, koje su se pridružile bloku od 2004. rastao je po prosječnoj stopi od šest posto što je rezultiralo povećanjem realnog prihoda po stanovniku, u nekim slučajevima i više od 200 posto od 1999. do 2016. Na bogatijem zapadu BDP je rastao prosječno dva posto i u istom razdoblju povećao za samo 50 posto, kaže se u studiji. Od 2010. do 2016. BDP je u Njemačkoj, Nizozemskoj, Francuskoj, Belgiji i Austriji i Austriji rastao dvoznamenkastim postotkom (10-13%) dok je u južnim zemljama EU rastao od 6% (Italija) do minus sedam posto (Grčka). EU se brine da bi slabije napredovanje zemalja mogao dovesti do jačanja euroskeptičnih i populističkih strankama koje bi mogle biti prijetnja EU. Novi list