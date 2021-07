Super1 preporuča 10 podcasta za svačiji ukus. Primjerice, Ear Hustle odgovara na sva znatiželjna pitanja o životu iza rešetaka, In The Dark je savršen izbor za ljubitelje true crime žanra, a komičarka Nicole Byer vrlo simpatično i duhovito u Why Won’t You Date Me govori o seksu, ljubavi i sličnim temama.