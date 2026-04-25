Danas (17:00)

Gasi mrak, pali senzore

15 godina u mraku: Lekcije o svjetlu, strpljenju i planiranju noćnih fotografija

Nakon što ga je 2010. medvjed istjerao iz šatora pod zvjezdano nebo, autor za PetaPixel je razvio opsesiju noćnom fotografijom, u kojoj sada ima već 5 godina iskustva. Ključ uspjeha vidi u preciznom planiranju pomoću aplikacija (Photopills, Gaia GPS) i savršenom poznavanju opreme „naslijepo“. Preporučuje ručni fokus putem Live View prikaza, visoki ISO (6400) za mliječnu stazu te korištenje intervalometra za duge ekspozitve. Naglašava da je krajolik važniji od samog neba – savjetuje duže ekspozicije za prednji plan kako bi se sačuvali detalji u sjenama, umjesto opsesivnog izbjegavanja minimalnih tragova zvijezda (star trails).

  • Prioritet pejzažu: Nebo je sekundarno; prava snaga slike leži u 2/3 prednjeg plana.
  • Tehnička preciznost: Korištenje Live View zumiranja za ručni fokus i intervalometra za duge ekspozicije koje čuvaju detalje u sjenama.

Slične vijesti

27.03. (11:00)

Dobro im svjetlo

Fotografi Dražen Tirić i Željko Car dobitnici Nagrade Tošo Dabac

Povjerenstvo Fotokluba Zagreb je odlučilo da su dobitnici prestižne Nagrade Tošo Dabac za 2025. godinu fotografi Dražen Tirić i Željko Car.

  • Dražen Tirić (Bjelovar): Član Fotokluba Zagreb, poznat po brojnim nagradama i međunarodnim izložbama (London, Seul, Uppsala). Priredio je sedam samostalnih izložbi. Ima i Instagram

  • Željko Car (Đurđevac): Istaknuti umjetnički fotograf s titulom EFIAP. Sudjelovao je na više od 400 izložbi diljem svijeta, osvojivši čak 280 nagrada. Dobitnik je nagrade za životno djelo Grada Đurđevca.

Oba autora značajno doprinose promociji fotografske umjetnosti, a detalji o svečanoj dodjeli bit će objavljeni naknadno. Komentiraju na Forumu.

12.03. (09:00)

Šetač s objektivom

Više od desetljeća hoda svijetom: Projekt koji prati tragove ljudske migracije

Članak donosi presjek fotografija i priča s projekta Out of Eden Walk, u kojem novinar i istraživač Paul Salopek već više od deset godina pješice prati rutu drevnih ljudskih migracija iz Afrike. Putovanje je započeo 2013. u Etiopiji, a dosad je prošao Bliski istok, središnju Aziju, indijski potkontinent i istočnu Aziju. Fotografije bilježe ljude, običaje, krajolike i povijest mjesta kroz koja prolazi. Projektom je sada stigao u Sjevernu Ameriku, a cilj mu je završiti hodanje na krajnjem jugu Južne Amerike. National Geographic

19.01. (00:00)

Nek' onda AI ide fotkati svatove

Postaju li fotografi nepotrebni? Umjetna inteligencija im ‘jede’ posao

Youtuber u novom videu ukazuje na to kako je era tradicionalne portretne i produkt fotografije kakvu poznajemo pred izumiranjem jer je umjetna inteligencija postala “predobra”. Glavni je zaključak da klijenti više neće plaćati fotografe kada softver može besplatno i trenutno generirati vrhunski rezultat iz običnog selfija. Autor ističe određenu dozu licemjerja u struci; fotografi su rado prihvatili AI alate koji su zamijenili profesionalne retušere, a sada su ogorčeni jer je tehnologija došla i po njihove poslove. Konačna poruka je surova: tehnološki divovi poput Googlea i Adobea već su dobili ovu bitku, a fotografi koji misle da su nezamjenjivi zapravo su u poricanju pred neizbježnom automatizacijom tržišta.

08.10.2025. (01:00)

Lov na savršeni noćni kadar

Za pobjedničku fotografiju probdio noć na Krbavskom polju

Fotografija bala sijena na Krbavskom polju, iza ponoći, uz noćno nebo i Mliječni put, autora Danijela Bošnjaka iz Zagreba pobijedila je u kategoriji #proizvodnja na ovogodišnjem regionalnom izboru najbolje ruralne fotografijeRuralFoto, koji organizira Agroklub. Na čijem je točno imanju nastala fotka, ni sam nije siguran, no vlasnici znaju da oni ovdje ekipno borave, loveći savršene noćne kadrove. Na Krbavskom polju, kako kaže, često sreću ljude koji tjeraju krave, svinje, konje, ali i divljač – jelene, zečeve, lisice, veprove. Nerijetko i lovce. “Koji put, oni kažu ‘dečki, vi samo s fotoaparatima, gdje su puške’. Svatko je sa svojim oružjem, ali pazimo uvijek i gdje idemo.”

04.08.2025. (01:00)

Ostaju portreti, svjetlo i sjećanja

U prometnoj nesreći krajem srpnja poginuo David Dubnitsky, poznati ukrajinski fotograf


David je, čini se, poginuo u prometnoj nesreći na motoru 22. srpnja u Ukrajini. Bio je jedan od poznatijih fotografa i autora, surađivao je s brojnim komercijalnim publikacijama i vodio niz vrlo uspješnih radionica na kojima je dijelio svoje znanje, umjetnički dar i viziju. Najpoznatiji je po portretima žena kao i aktovima, koje je objavljivao na društvenim mrežama. (Facebook)… Njegove fotografije možete pogledati i ovdje

15.07.2025. (19:00)

Kako ispadne, ispadne

Fotograf koji je prestao uređivati svoje fotke: Samo škljocni i uživaj

Autor dijeli osobno fotografsko otkriće – zadovoljstvo snimanja bez naknadnog uređivanja. Iako je nekoć intenzivno obrađivao fotografije u Lightroomu, prelaskom na drugi fotoaparat počeo je cijeniti „fotku iz aparata“. Isprva je ipak snimao u RAW-u, no s vremenom je odbacio potrebu za kontrolom i prepustio se uživanju u samom trenutku snimanja. I dalje uređuje kad treba, ali sad si dopušta novu vrstu slobode u fotografiji. Poziva gledatelje na otvoren um i dijeljenje mišljenja o uređivanju. Fstoppers

25.05.2025. (10:00)

Počivao u miru

Preminuo legendarni fotograf Sebastião Salgado, autor nezaboravnih fotografija ljudske patnje i nade

Tijekom 55 godina rada snimio je upečatljive crno-bijele fotografije u 130 zemalja, bilježeći ratove, gladi i prirodne ljepote. Ovjekovječio je genocid u Ruandi, naftna polja nakon Zaljevskog rata i glad u Sahelu. Njegov zadnji veliki projekt, Amazônia, prikazao je krhkost amazonske prašume. Bio je dobitnik brojnih nagrada, uključujući i nagradu Sony World Photography Awards 2024. Osnovao je Instituto Terra s suprugom Léliom. Brazilski predsjednik Lula nazvao ga je jednim od najvećih svjetskih fotografa. Umro je u dobi od 81 godine. BBC… Wim Wenders je o njegovom radu snimio i dokumentarni film The Salt of The EarthTu su neki od njegovih impresivnih radova.

09.02.2023. (07:53)

Bivši lovac nišan puške zamijenio fotoaparatom, rezultati su impresivni