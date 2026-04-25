Gasi mrak, pali senzore

15 godina u mraku: Lekcije o svjetlu, strpljenju i planiranju noćnih fotografija
Nakon što ga je 2010. medvjed istjerao iz šatora pod zvjezdano nebo, autor za PetaPixel je razvio opsesiju noćnom fotografijom, u kojoj sada ima već 5 godina iskustva. Ključ uspjeha vidi u preciznom planiranju pomoću aplikacija (Photopills, Gaia GPS) i savršenom poznavanju opreme „naslijepo“. Preporučuje ručni fokus putem Live View prikaza, visoki ISO (6400) za mliječnu stazu te korištenje intervalometra za duge ekspozitve. Naglašava da je krajolik važniji od samog neba – savjetuje duže ekspozicije za prednji plan kako bi se sačuvali detalji u sjenama, umjesto opsesivnog izbjegavanja minimalnih tragova zvijezda (star trails).
- Prioritet pejzažu: Nebo je sekundarno; prava snaga slike leži u 2/3 prednjeg plana.
- Tehnička preciznost: Korištenje Live View zumiranja za ručni fokus i intervalometra za duge ekspozicije koje čuvaju detalje u sjenama.