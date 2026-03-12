Šetač s objektivom
Više od desetljeća hoda svijetom: Projekt koji prati tragove ljudske migracije
Članak donosi presjek fotografija i priča s projekta Out of Eden Walk, u kojem novinar i istraživač Paul Salopek već više od deset godina pješice prati rutu drevnih ljudskih migracija iz Afrike. Putovanje je započeo 2013. u Etiopiji, a dosad je prošao Bliski istok, središnju Aziju, indijski potkontinent i istočnu Aziju. Fotografije bilježe ljude, običaje, krajolike i povijest mjesta kroz koja prolazi. Projektom je sada stigao u Sjevernu Ameriku, a cilj mu je završiti hodanje na krajnjem jugu Južne Amerike. National Geographic