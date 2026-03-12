Šetač s objektivom

Youtuber u novom videu ukazuje na to kako je era tradicionalne portretne i produkt fotografije kakvu poznajemo pred izumiranjem jer je umjetna inteligencija postala “predobra”. Glavni je zaključak da klijenti više neće plaćati fotografe kada softver može besplatno i trenutno generirati vrhunski rezultat iz običnog selfija. Autor ističe određenu dozu licemjerja u struci; fotografi su rado prihvatili AI alate koji su zamijenili profesionalne retušere, a sada su ogorčeni jer je tehnologija došla i po njihove poslove. Konačna poruka je surova: tehnološki divovi poput Googlea i Adobea već su dobili ovu bitku, a fotografi koji misle da su nezamjenjivi zapravo su u poricanju pred neizbježnom automatizacijom tržišta.