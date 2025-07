Kako ispadne, ispadne

Tijekom 55 godina rada snimio je upečatljive crno-bijele fotografije u 130 zemalja, bilježeći ratove, gladi i prirodne ljepote. Ovjekovječio je genocid u Ruandi, naftna polja nakon Zaljevskog rata i glad u Sahelu. Njegov zadnji veliki projekt, Amazônia, prikazao je krhkost amazonske prašume. Bio je dobitnik brojnih nagrada, uključujući i nagradu Sony World Photography Awards 2024. Osnovao je Instituto Terra s suprugom Léliom. Brazilski predsjednik Lula nazvao ga je jednim od najvećih svjetskih fotografa. Umro je u dobi od 81 godine. BBC… Wim Wenders je o njegovom radu snimio i dokumentarni film The Salt of The Earth… Tu su neki od njegovih impresivnih radova.