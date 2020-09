Važnost zdrave, uravnotežene prehrane je 60-70 posto, a 30-40 posto je fizička aktivnost koje se ni u izolaciji ne moramo odreći – objašnjava nutricionistica Mirela Marić režim hranjenje u izolaciji. Onima koji se odmaraju kod kuće energetske potrebe su smanjenje – prosječno im treba od 1500 do 1800 kalorija na dan, dok osobama koje rade treba prosječno od 1700 do 2500 kalorija na dan. Kod biranja hrane treba gledati da koliko je to moguće bude iz našeg podneblja i sezonska jer je tada nutritivno najviše iskoristiva. Tportal