Istina koja je uz pomoć jedne laži isplivala na površinu: Zašto je, do đavola, trajekt zaustavljen?

No ni u jednom od tih napisa – ali baš ni u jednom! – nije otvoreno pitanje koje mi se čini neizbježnim: Zašto je, do đavola, trajekt zaustavljen? Odnosno: Zašto je isplovljavanje trajekta stopirano i uz punu vjeru da to traži “osiguranje premijera”? Odnosno: Who the fuck is Andrej Plenković plus njegovo osiguranje da se na jedan poziv promptno poremeti vozni red i mir, da trajekt kasni, a putnici koji su platili karte moraju čekati dok dotični ne pristignu i ukrcaju se? Stvar je, naime, savršeno jasna: da broj 112 nije okrenuo Emil Tedeschi (27) i lažno se predstavio, nego neka stvarna osoba iz stvarnog osiguranja predsjednika Vlade i da je potom trajekt pun putnika čekao da se u luci pojave premijer i njegova lična garda, to bi za policiju i za hrvatske novinare bilo sasvim u redu?? Viktor Ivančić