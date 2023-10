Stara škola je najbolja škola

Ako biračko izjašnjavanje protiv establišmenta “dovodi u opasnost demokraciju”, što to zapravo znači? Znači da su establišment i demokracija poistovjećeni, tj. da se svi koji ne ljube establišment prikazuju kao oni koji mrze demokraciju. U protivnome bi mainstream dnevnik nakon nizanja podataka u podnaslovu izvukao logičan zaključak da je “establišment u opasnosti”, umjesto što dramatično upozorava da je u opasnosti “demokracija”. A zbog čega to ipak čini? Zbog toga što establišment čine vladajući krugovi, dok demokracija slovi kao opća vrijednost, i tek kad ih se poistovjeti – kada je antiestablišmentsko izjednačeno s antidemokratskim – moguće je zbog ugroženosti malobrojne elite koja posjeduje moć proglasiti opću opasnost. Ako, dakle, vladajuća struktura, uz pomoć podatnih medija i analitičara, prisvaja demokraciju kao klupsku tekovinu, šireći naraciju kroz koju vlastitu sudbinu vezuje uz sudbinu demokracije kao takve, u čemu leži paradoks takva postupka? U tome što je on iznad svega – antidemokratski. Novosti