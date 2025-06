Otvoreni grad, samo za one s dubljim džepom

Čak 19 od ukupno 28 kilometara dionice bit će u vijaduktima i tunelima. Uskoro bi trebali početi radovi na etapi od Rudina do Slanog i od Slanog do Mravinjaca. Autocesta se gradi na zahtjevnom terenu. Prolazit će vrlo uskim područjem. S jedne strane bit će more, a s druge granica s Bosnom i Hercegovinom. Prema planu, sve bi trebalo biti gotovo do 2029. Sagradit će se ukupno 47 kilometara autoceste, a bit će tu i gotovo 15 kilometara spojnih cesta. HRT