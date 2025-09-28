BBC piše o borbi protiv prekomjernog turizma u Dubrovniku: Skoro ga je uništio - Monitor.hr
Danas (19:00)

Kruzeri na dijeti, koferi na bolovanju – starogradska revolucija je počela

BBC piše o borbi protiv prekomjernog turizma u Dubrovniku: Skoro ga je uništio

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković uveo je stroge mjere za kontrolu masovnog turizma – od smanjenja broja kruzera, ograničenja posjetitelja unutar zidina na 11.200, do zabrane kofera na kotačiće i uvođenja termina za obilazak muzeja i zidina. Cilj je vratiti život lokalnoj zajednici, spriječiti “Disneyfikaciju” i osigurati održivi turizam. Grad kupuje nekretnine za mlade obitelji, otvara školu i uvodi porezne mjere za kratkoročni najam. Mjere smanjuju gužve i poboljšavaju kvalitetu života, iako dio građana smatra da nisu dovoljne. Dubrovnik time postaje rijedak primjer prioriteta kvalitete nad kvantitetom u turizmu. BBC, tportal


Slične vijesti

28.06. (12:00)

Otvoreni grad, samo za one s dubljim džepom

5000 € kazna za domaću pjesmu? Dobrodošli u Dubrovnik 2025.

Prema pisanju portala Putni kofer, organizatorima evenata i ugostiteljima “preporučeno” je da se glazba u staroj gradskoj jezgri izvodi samo na engleskom. Kako je Muzici rekao jedan glazbenik koji je tamo nedavno nastupao, pod svaku cijenu žele izbjeći goste iz siromašnih država i postavljaju pjevanje na engleskom kao uvjet. Malo je reći da sam šokiran. U Dubrovniku 80% samo Ameri i Britanci. Kao šlag na tortu, spominju se i kazne: 5000 eura za organizatora i 3000 eura za bend – ako prekrše ovu “politiku jezika”. Dubrovnik se tako, čini se, distancira ne samo od vlastite kulturne i glazbene scene, već i od pojma otvorenog grada. Sve je podređeno jednoj vrsti posjetitelja: onima s dubokim džepom i, idealno, britanskim ili američkim naglaskom. Glazba, umjesto da spaja, postaje alat klasne i jezične selekcije.

02.03. (17:00)

Trebali bi češće dovoditi holivudske i YouTube zvijezde, više bi toga obnovili

Guardian: Kupari idu u obnovu i postaju luksuzni resort

Ugledni britanski Guardian piše kako bi napušteni turistički kompleks u Kuparima, nekada poznat kao ‘Monaco Jugoslavenske rivijere’, mogao uskoro dobiti novi život nakon što se pojavio u filmu s Kate Winslet i popularnom videu YouTube zvijezde MrBeasta. Smješten uz spektakularnu plažu, ovaj kompleks iz 1960-ih godina izgradio je Josip Broz Tito kao ekskluzivno ljetovalište za vojni vrh bivše Jugoslavije. Guardian piše kako se sada, nakon tri desetljeća propadanja, lokalna zajednica nada da će kompleks napokon biti obnovljen kao dio projekta vrijednog 150 milijuna eura, koji bi trebao donijeti prvi resort s pet zvjezdica u regiji. tportal

11.02. (11:00)

A gdje je Dundo Maroje?

Video: Život u Dubrovniku u 16. stoljeću

@chronoforge In the year 1500 AD, Dubrovnik stood as a beacon of trade and culture along the Adriatic coast. From the bustling harbor filled with merchant ships to the lively marketplaces and grand stone walls, every corner of the city thrived with activity. Traders carefully inspected goods, maps were studied for distant journeys and the day ended under a star-filled sky as the sounds of the harbor faded into night. #history #historytok #dubrovnik ♬ original sound – Chrono Forge

07.01. (09:00)

Ima jedna duga cesta...

Autocesta od Metkovića do Dubrovnika koštat će oko milijardu i dvjesto tisuća eura

Čak 19 od ukupno 28 kilometara dionice bit će u vijaduktima i tunelima. Uskoro bi trebali početi radovi na etapi od Rudina do Slanog i od Slanog do Mravinjaca. Autocesta se gradi na zahtjevnom terenu. Prolazit će vrlo uskim područjem. S jedne strane bit će more, a s druge granica s Bosnom i Hercegovinom. Prema planu, sve bi trebalo biti gotovo do 2029. Sagradit će se ukupno 47 kilometara autoceste, a bit će tu i gotovo 15 kilometara spojnih cesta. HRT

23.10.2023. (00:00)

Lula nad Stradunom

Gradonačelnik Dubrovnika kod Stankovića: Nitko me ničime nije uspio pritisnuti, a bilo je pokušaja

Učlanio se u HDZ s 18 godina, a za njega kažu da je “neposlušni dečko” u stranci. Objasnio je kako namjerava smanjiti broj apartmana u Dubrovniku, zašto je često u sukobu sa splitskim gradonačelnikom Puljkom te kako prosječni građanin Hrvatske može u srpnju i kolovozu ljetovati u Dubrovniku. Dubrovnik je korak po korak počeo gubiti identitet u užem dijelu grada jer određene stambene zone postaju apartmanske zone. Zato su donijeli odluku o priuštivom stanovanju, kupili stanove za mlade i dodijelili 39 stanova mladim obiteljima. Kaže kako je Dubrovnik mnogim svjetskim gradovima primjer održivog turizma i onog što turizam treba biti. HRT

16.10.2023. (09:00)

Mlada Dubrovčanka, otvorila apartman...

Vizek: Turizam je pojeo Dubrovnik – evo zašto je važno krenuti u rat protiv apartmanizacije

Rentijerska voda je u Dubrovniku očito je došla do grla, pa je gradonačelnik Franković prije tjedan dana najavio da će prvi u Hrvatskoj ograničiti širenje apartmana. Naime grad koji broji oko 42 tisuće stanovnika u deset godina doživio je pravu eksploziju privatnog smještaja. Vjerojatno je očekivano da baš Dubrovnik prvi razmatra objavu mini rata ‘airbnbizaciji’. Grad je s jedne strane daleko najprepoznatljivija hrvatska destinacija koju rado posjećuju turisti iz čitavog svijeta, ali s druge nema zaleđe poput Splita ili Sinja. Dubrovnik proživljava intenzivnu turističku gentrifikaciju i narušene su mu mnoge urbane funkcije. U gradu je tako postao problem naći postolara ili izraditi ključeve, a za kupnju automobila i ovlašteni autoservis većine marki automobila morat ćete se voziti do Splita. Iako je objava dočekana s negodovanjem jer to ni nije u ingerenciji Grada već Županije, Franković je barem svjestan problema. Ako ništa, otvorio je temu kojom se i lokalne zajednice i središnja država moraju pod hitno pozabaviti. Maruška Vizek za tportal.

28.08.2023. (20:00)

Bicikliraš i letiš

Dubrovnik Sky Bike – za vožnju bicikla u zraku

Na žici uz sigurnosni pojas. Spoj tehnologije i avanture i pažljivo dizajniran kako bi bio posve siguran i udoban za korisnike. Ovi posebno izrađeni bicikli imaju ergonomska sjedala, robusne pojaseve i najsuvremenije pogonske sustave. Sky Bike pruža opciju istraživanja i razgledavanja grada iz jedne potpuno drugačije perspektive, uz dozu adrenalina. Green

28.08.2023. (09:00)

Za tamo i opet nattrag

Predstavljen prvi hrvatski hibridni brod

Katamaran Lacroma dug je 15 metara, kapaciteta je 50 putnika i posade, maksimalne brzine do 18 čvorova, a prilagođen je i osobama s invaliditetom. Povezivat će Arboretum Trsteno s otokom Lokrumom, odnosno s njegovim Botaničkim vrtom. Izgrađen je u brodogradilištu Dalmont u Kraljevici u okviru projekta “Povijesni vrtovi dubrovačkog područja”, sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Naručitelj izgradnje je Javna ustanova Rezervat Lokrum. Vrijednost broda je 1.155.527 eura s PDV-om. Green

30.06.2023. (20:00)

Veliko priznanje

Dubrovnik prema časopisu ‘Global Traveler’ najbolja odmorišna destinacija za grupe!

Za to je dobio i nagradu “Leisure Lifestyle Awards” na dodjeli u Philadelphiji, izvijestili su u petak iz Hrvatske turističke zajednice (HTZ). Američki turisti su na drugom mjestu po broju u Dubrovniku, a United Airlines povezuje Dubrovnik sa SAD-om direktnim letom četiri puta tjedno. SAD je tržište jako važno za Dubrovnik i jako je bitno održavanje vidljivosti i ciljana promocija Dubrovnika kao poželjne turističke destinacije, čemu ovo priznanje uvelike doprinosi. Nastavit ćemo u budućnosti sa snažnim promotivnim aktivnostima na američkom tržištu, kao i našim sudjelovanjem na sajmovima, forumima, radionicama te suradnjom s aviokompanijama i brojnim medijima“, komentirao je u priopćenju direktor TZ grada Dubrovnika. Net.hr

10.10.2022. (11:26)

Dubrovnik na listi najsrdačnijih gradova u Europi