Kruzeri na dijeti, koferi na bolovanju – starogradska revolucija je počela
BBC piše o borbi protiv prekomjernog turizma u Dubrovniku: Skoro ga je uništio
Dubrovački gradonačelnik Mato Franković uveo je stroge mjere za kontrolu masovnog turizma – od smanjenja broja kruzera, ograničenja posjetitelja unutar zidina na 11.200, do zabrane kofera na kotačiće i uvođenja termina za obilazak muzeja i zidina. Cilj je vratiti život lokalnoj zajednici, spriječiti “Disneyfikaciju” i osigurati održivi turizam. Grad kupuje nekretnine za mlade obitelji, otvara školu i uvodi porezne mjere za kratkoročni najam. Mjere smanjuju gužve i poboljšavaju kvalitetu života, iako dio građana smatra da nisu dovoljne. Dubrovnik time postaje rijedak primjer prioriteta kvalitete nad kvantitetom u turizmu. BBC, tportal