Kruzeri na dijeti, koferi na bolovanju – starogradska revolucija je počela

Rentijerska voda je u Dubrovniku očito je došla do grla, pa je gradonačelnik Franković prije tjedan dana najavio da će prvi u Hrvatskoj ograničiti širenje apartmana. Naime grad koji broji oko 42 tisuće stanovnika u deset godina doživio je pravu eksploziju privatnog smještaja. Vjerojatno je očekivano da baš Dubrovnik prvi razmatra objavu mini rata ‘airbnbizaciji’. Grad je s jedne strane daleko najprepoznatljivija hrvatska destinacija koju rado posjećuju turisti iz čitavog svijeta, ali s druge nema zaleđe poput Splita ili Sinja. Dubrovnik proživljava intenzivnu turističku gentrifikaciju i narušene su mu mnoge urbane funkcije. U gradu je tako postao problem naći postolara ili izraditi ključeve, a za kupnju automobila i ovlašteni autoservis većine marki automobila morat ćete se voziti do Splita. Iako je objava dočekana s negodovanjem jer to ni nije u ingerenciji Grada već Županije, Franković je barem svjestan problema. Ako ništa, otvorio je temu kojom se i lokalne zajednice i središnja država moraju pod hitno pozabaviti. Maruška Vizek za tportal.