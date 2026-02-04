Kad algoritam dobije noge, ruke, a možda i zalaje

Domaća tvrtka Abysalto predstavila je humanoidnog robota i robopsa kao eksperimentalne platforme za razvoj utjelovljene umjetne inteligencije. AI tim od 20 stručnjaka razvija rješenja za privatni i poslovni sektor, s fokusom na sustave koji uče kroz fizičku interakciju sa stvarnim svijetom. Roboti, nabavljeni od kineske tvrtke Unitree, služe za testiranje autonomije, sigurnosti i industrijskih primjena. U Abysaltu smatraju da je prelazak AI-ja u fizički svijet sljedeći veliki tehnološki korak. Poslovni