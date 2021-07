Vladajući povadili umnjake

S obzirom na trend pada podrške birača od 2015. do 2020. stranka Bože Petrova na sljedećim bi se izborima za Hrvatski sabor mogla naći na rubu izbornog praga. Srećom, tu je uvijek poneka vruća tema koja poveže HDZ i Most. Zahvaljujući mađarskom premijeru Viktoru Orbánu, Andrej Plenković i Božo Petrov barem nisu na posve suprotnim stranama. I dok HDZ pokušava balansirati između europskog ‘zapada’ i ‘istoka’ jer Andreju Plenkoviću samo prvi može osigurati željeno, HDZ-ov dvostruki koalicijski partner Most planira u Hrvatskoj predložiti svoju inačicu Orbánova zakona – piše Boško Picula.