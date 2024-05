Tak i tak ju mislim kupiti

Na popisu stvari koje biste trebali izbjegavati prilikom odlaska u kupovinu hrane, gotovo uvijek se spominje da ne biste trebali ići gladni. Odlazak u trgovinu dok vam kruli želudac može dovesti do većih računa ili loših odluka, kao što je konzumiranje hrane dok još kupujete. Iako to može izgledati kao bezazlen čin, prema komentarima na društvenim mrežama, takvo ponašanje može iritirati druge kupce. Oni koji su protiv konzumiranja hrane prije plaćanja smatraju to neprimjerenim, a neki i čak protuzakonitim. Index