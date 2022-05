Doživjeti stotu

Većina ljudi ne želi živjeti vječno, jer bi im živoz dosadio. Ali voljeli bi dug život i to do oko 100 godina. Znanstvenici širom svijeta procjenjuju da je više od pola svih smrtnih slučajeva u svijetu posljedica bolesti izazvanih starenjem, kao što su Alzheimer, kardiovaskularne bolesti, rak, ili dijabetes. U industrijskim zemljama broj pacijenata koji boluju od ovih bolesti je sve veći i oni žive duže, jer imaju pristup modernoj medicini. No, utvrđeno je kako dosta dugovječnih ispitanika puši ili je pretilo, odnosno ne žive zdrav život, iako je i to važan faktor. Čak nemaju ni savršene gene, već samo razvijaju te bolesti puno kasnije od drugih. Na starenje utječe kombinacija različitih procesa u tijelu. DW