Kad država drži lekciju o bontonu na prosvjedu

Ovakve vijesti daju nam vjetar u leđa, ali prvo moramo obrisati suze radosnice. Ako su radovi zaista službeno obustavljeni i ako je to konačna odluka, naši sljedeći koraci trebaju biti saniranje štete, uklanjanje MHE i ostalih štetnih elemenata iz prostornog plana koji ugrožavaju životnu okolinu u dolini gornjeg toka Une i njenih pritoka. Također, moramo raditi na projektima trajne zaštite ovog prostora. Naša borba za Unu još nije završena, ali danas je postignuta velika pobjeda – rekli su jučer iz udruge Una Srb nakon što je zabranjena izgradnja hidroelektrane na Uni. Među brojnim poznatim osobama koje podržavaju mještane koji se protive gradnji mini hidrocentrale kod Izvora rijeke Une u Donjoj Suvaji je i pjevač Mile Kekin, koji je održao koncert nakon Darka Rundeka (Jutarnji). Dolazak u Suvaju najavio je i Rade Šerbedžija (Buka)