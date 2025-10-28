Kad država drži lekciju o bontonu na prosvjedu
Aktivisti kažnjeni zbog protesta na vojnom mimohodu, Inicijativa traži kraj „discipliniranja neslaganja“ pod izlikom javnog reda i dostojanstva države
Općinski prekršajni sud u Zagrebu kaznio je četvero aktivista s gotovo 10.000 € zbog prosvjednog performansa tijekom vojnog mimohoda 31. srpnja. Aktivisti su legli na trasu kolone u majicama obojenim crvenom bojom, simbolizirajući žrtve ratova, ali sud je njihov čin ocijenio “drskim i nepristojnim” te “upalio alarm” zbog uznemirenosti građana. Aktivisti su mirno privedeni, a njihova poruka o nenasilju i protivljenju militarizaciji nije prepoznata. Inicijativa Za Hrvatsku slobode upozorava na ograničavanje građanskih sloboda i najavljuje žalbe do Ustavnog suda. Kulturpunkt