Aktivisti kažnjeni zbog protesta na vojnom mimohodu, Inicijativa traži kraj „discipliniranja neslaganja“ pod izlikom javnog reda i dostojanstva države - Monitor.hr
Danas (23:00)

Kad država drži lekciju o bontonu na prosvjedu

Aktivisti kažnjeni zbog protesta na vojnom mimohodu, Inicijativa traži kraj „discipliniranja neslaganja“ pod izlikom javnog reda i dostojanstva države

Općinski prekršajni sud u Zagrebu kaznio je četvero aktivista s gotovo 10.000 € zbog prosvjednog performansa tijekom vojnog mimohoda 31. srpnja. Aktivisti su legli na trasu kolone u majicama obojenim crvenom bojom, simbolizirajući žrtve ratova, ali sud je njihov čin ocijenio “drskim i nepristojnim” te “upalio alarm” zbog uznemirenosti građana. Aktivisti su mirno privedeni, a njihova poruka o nenasilju i protivljenju militarizaciji nije prepoznata. Inicijativa Za Hrvatsku slobode upozorava na ograničavanje građanskih sloboda i najavljuje žalbe do Ustavnog suda. Kulturpunkt


Slične vijesti

01.08. (23:00)

Djeca cvijeća

Nije svima sjeo mimohod, aktivisti ga pokušali blokirati: Zašto ulažemo milijune eura u vojne sustave umjesto u kanadere, zdravstvo, obrazovanje…?

“Danas, dok se održava vojni mimohod koji slavi oružje, ratne operacije i vojnu moć, podsjećamo da rat nije spektakl ni povod za ponos, već simbol uništenja, smrti i razaranja. Ovakvi događaji okupiraju fizički, medijski i financijski prostor, a skrivaju brutalnu istinu: ratovi pune džepove političarima, vojnoj industriji i korporacijama, dok obični ljudi gube živote, domove i budućnost”, priopćili su aktivisti koji su jučer blokirali vojni mimohod u Zagrebu lijeganjem na ulicu ispred vojnih vozila s majicama obojanim crvenom bojom, simbolizirajući žrtve svih ratova među nacijama. Dio okupljenih građana psovalo je, vrijeđalo i pokušalo napasti četvero aktivista koje je policija iznijela izvan prostora mimohoda i zatim privela. H-alter

20.08.2024. (21:00)

Stat na branik i branit

Vijest o zabrani izgradnje hidroelektrane na Uni dočekana je s oduševljenjem, no aktivisti poručuju kako borba nije gotova

Ovakve vijesti daju nam vjetar u leđa, ali prvo moramo obrisati suze radosnice. Ako su radovi zaista službeno obustavljeni i ako je to konačna odluka, naši sljedeći koraci trebaju biti saniranje štete, uklanjanje MHE i ostalih štetnih elemenata iz prostornog plana koji ugrožavaju životnu okolinu u dolini gornjeg toka Une i njenih pritoka. Također, moramo raditi na projektima trajne zaštite ovog prostora. Naša borba za Unu još nije završena, ali danas je postignuta velika pobjeda – rekli su jučer iz udruge Una Srb nakon što je zabranjena izgradnja hidroelektrane na Uni. Među brojnim poznatim osobama koje podržavaju mještane koji se protive gradnji mini hidrocentrale kod Izvora rijeke Une u Donjoj Suvaji je i pjevač Mile Kekin, koji je održao koncert nakon Darka Rundeka (Jutarnji). Dolazak u Suvaju najavio je i Rade Šerbedžija (Buka)

20.05.2016. (15:58)

Lud ili progresivan?

Tijelo kao aktivističko oružje

Petr Pavlensky je ruski aktivist koji kao medij borbe za svoja politička uvjerenja koristi vlastito tijelo. U znak protesta zbog zatvaranja članica grupe Pussy Riot zašio je usta, valjao se u bodljikavoj žici ukazujući na represivne zakone i pravosuđe, odrezao ušnu resicu upozoravajući na prisilno zatvaranje disidenata na psihijatriju, te ispred Crvenog trga čavlima pribio mošnje za pod u znak protesta zbog apatije, političke ravnodušnosti i fatalizma u ruskom društvu. The Economistov magazin 1843 donosi priču o njemu.