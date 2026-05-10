Akupunktura: Bockanje koje (ponekad) drži vodu - Monitor.hr
Danas (23:00)

Više od rituala, manje od magije

Akupunktura: Bockanje koje (ponekad) drži vodu

Akupunktura se desetljećima nalazi na razmeđi drevne kineske tradicije o qi-energiji i moderne neurofiziologije. Dok znanost odbacuje postojanje meridijana kao anatomskih struktura, istraživanja potvrđuju da metoda ima stvaran, iako skroman analgetski učinak.

Glavne točke kliničkog statusa akupunkture su:

  • Mehanizam djelovanja: Umjesto deblokade energije, igle potiču oslobađanje endorfina, aktiviraju adenozin i moduliraju živčane signale u kralježničnoj moždini.
  • Klinička potvrda: Najučinkovitija je kod kronične boli (leđa, vrat, koljena), migrena i mučnina. Metaanalize pokazuju da je bolja od neliječenja, ali tek neznatno bolja od “lažne” (sham) akupunkture.
  • Srodne metode: Uključuju akupresuru, moksibustiju (toplina) i dry needling, koji se fokusira isključivo na mišićnu anatomiju bez energetske filozofije.

Zaključak: Akupunktura nije univerzalni lijek niti “homeopatija s iglama”. Ona je korisna dopunska metoda čiji uspjeh uvelike ovisi o neurokemijskom podražaju i snažnom placebo efektu terapijskog rituala. Igor Berecki za Bug


Slične vijesti

20.10.2016. (05:00)

Sponzorirana vijest

Akupunktura: Riješite se viška kilograma, stresa i bolova uz 65% popusta

Centar za akupunkturu i homeopatiju u Zagrebu nudi sedam tretmana tjelesne i dva tretmana akupunkture ušnih resica za 595 kuna. Tretmane obavlja prof. Slavica Kraljević, a njima je moguće smanjiti i riješiti višak kilograma, stres te bolove. Uz pridržavanje individualnih pravila može se smršaviti i do sedam kilograma u dva tjedna. Ponuda dana…