Tik-Tok dribleri

Recept za pisanje kolumni je, naizgled, vrlo jednostavan. Potrebna su, što bi kuhari rekli, četiri sastojka. Prvo vam treba povod za kolumnu. To može biti neka vijest ili nečija izjava. Nakon povoda, drugi sastojak je teza odnosno stajalište o vijesti ili izjavi. Kad imate povod i stajalište, treći sastojak je nekoliko argumenata kojima ćete potkrijepiti svoje stajalište. S obzirom na to da je povod kolumni obično neki problem, nakon njega, teze i argumenata, dobri ‘kuhari‘ završavaju prijedlogom što bi trebalo učiniti da se problem riješi. I to je to: povod – teza – argumenti – prijedlog rješenja. Najgore je kad već imaš poluskuhanu kolumnu, ali osjećaš da bi mogao bolje. Pa tri dana ne započinješ pisati finalnu verziju. Kopaš dublje, dovodiš u pitanje vlastitu tezu. Dosađuješ i sebi i drugima. Pisanje kolumne nije umjetnost, ali stvaralački proces ima sličnosti. Najteže je povući prvi potez, na danu otvorenih kolumni za Lider vodi vas Miodrag Šajatović.