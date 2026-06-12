Nas će ipak poštedjeti
Američka NOAA potvrdila je prisutnost El Niña
Postoji 63% šanse da će se do siječnja razviti u jedan od najjačih povijesnih intenziteta od 1950. godine. Ovaj fenomen pojačava posljedice klimatskih promjena, donoseći rizik od rekordnih globalnih temperatura te ekstremnih suša i poplava, pogotovo na južnoj hemisferi. Posljednji snažan El Niño zabilježen je u razdoblju 2023./2024., što je pridonijelo tome da 2024. postane najtoplija godina od industrijskog doba. Za Europu su očekivani učinci ovog fenomena ograničeni. tportal
- Srednje procjene idu i iznad 3°C, signalizirajući “super” El Niño. Fenomen donosi rizik od suša u dijelovima Amazone i Australije te poremećaja monsuna. Budući da toplina s oceana u atmosferu prelazi s odgodom, klimatolozi predviđaju da će 2027. vjerojatno postati najtoplija godina u povijesti mjerenja. AFP, Index