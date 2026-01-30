Zima bi mogla ugristi jače nego što smo se navikli, a ljeto uzvratiti s kamatama

Fenomen El Niño, koji je prošle godine pomogao u rušenju temperaturnih rekorda diljem svijeta, polako završava. Za nekoliko mjeseci zamijenit će ga La Niña zbog čega će se globalne temperature ponovno nakratko sniziti. Također će utjecati na raspored oborina i putanje ciklona. La Niña obično uzrokuje upravo suprotne vremenske obrasce od El Niña uključujući i aktivniju sezonu uragana s Atlantika, piše CNN. Temperature će biti niže, a toplinski rekordi manje izraženi. Budući da La Niña izvire u Tihom oceanu, susjedna Slovenija pa i Hrvatska su daleko od nje, vdje neće biti zamjetnijeg utjecaja. Najviše će biti pogođene zemlje kao što su Australija, Indonezija, Južna i Srednja te dio Sjeverne Amerike. Zahlađenje koje donosi La Niña bit će samo privremeno jer je to ciklički fenomen, a El Niño koji slijedi iza nje donijet će još ekstremnije temperature. N1