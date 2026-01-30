Globalni zaokret vremena u 2026.: od La Niñe prema El Niñu - Monitor.hr
Danas (11:00)

Zima bi mogla ugristi jače nego što smo se navikli, a ljeto uzvratiti s kamatama

Globalni zaokret vremena u 2026.: od La Niñe prema El Niñu

U 2026. godini očekuje se snažna promjena globalnih atmosferskih i oceanskih obrazaca. La Niña u Tihom oceanu brzo slabi, a modeli najavljuju razvoj El Niña već tijekom ljeta, s vrhuncem iduće zime. Već u veljači moguć je poremećaj polarnog vrtloga zbog stratosferskog zagrijavanja, što bi moglo donijeti prodore hladnog zraka u Europu i istočni dio SAD-a. Ti procesi mogli bi utjecati na vremenske prilike do ožujka i duboko u proljeće. Večernji, Nacional


Slične vijesti

24.03.2024. (22:00)

I dalje toplo, samo ne pretoplo

Završava El Niño, dolazi La Niña: stiže nam prohladnije vrijeme

Fenomen El Niño, koji je prošle godine pomogao u rušenju temperaturnih rekorda diljem svijeta, polako završava. Za nekoliko mjeseci zamijenit će ga La Niña zbog čega će se globalne temperature ponovno nakratko sniziti. Također će utjecati na raspored oborina i putanje ciklona. La Niña obično uzrokuje upravo suprotne vremenske obrasce od El Niña uključujući i aktivniju sezonu uragana s Atlantika, piše CNN. Temperature će biti niže, a toplinski rekordi manje izraženi. Budući da La Niña izvire u Tihom oceanu, susjedna Slovenija pa i Hrvatska su daleko od nje, vdje neće biti zamjetnijeg utjecaja. Najviše će biti pogođene zemlje kao što su Australija, Indonezija, Južna i Srednja te dio Sjeverne Amerike. Zahlađenje koje donosi La Niña bit će samo privremeno jer je to ciklički fenomen, a El Niño koji slijedi iza nje donijet će još ekstremnije temperature. N1

01.11.2023. (08:00)

Mali dječak, velika šteta

U dvije godine, dva El Nina: Oceanografi objasnili kako su utjecala na rast razine mora

Tijekom razdoblja od 2014. do 2016. godine globalna razina mora porasla je, u prosjeku, gotovo dvostruko više nego što se očekivalo u tom vremenskom razdoblju, 15 umjesto očekivanih 8 milimetara. Posljedica je to povećanja ukupne mase oceana zbog promjena u padanju oborina: Amazonsku kotlinu je zahvatila manja količina oborina, a više je kiše padalo nad istočnim tropskim Tihim oceanom i Argentinom. Analiza je pokazala da preostalih 20 posto, ili 3 milimetra porasta, u razdoblju od 2014. do 2016. godine uzrokovala je ekspanzija oceana koji se zagrijavao. Green

03.04.2017. (08:45)

Najmanje 234 osobe poginule su u klizanjima zemlje u Kolumbiji, od čega deseci djece, nestalih 158; krivac jake kiše uslijed ovogodišnjeg El Niña

30.03.2017. (22:40)

Dok se druge strane svijeta polako nastupa suša...

Peru: Najteže poplave unazad nekoliko desetljeća, deseci mrtvih

Najmanje 94 osobe su poginule, a 700.000 je ostalo bez domova o olujnim kišama i jakim poplavama što traje još od siječnja. Šteta u gospodarstvu je oko 3 milijarde dolara, a procjenjuje se da će biti potrebno do 2 godine da se obnove prometnice. Razlog dugotrajnog nevremena – El Niño. LA Times

07.07.2016. (11:40)

Udruženo djelovanje El Ninja i La Nine, dva meteorološka fenomena, moglo bi do kraja godine zahvatiti 100 milijuna ljudi – nestašica hrane prijeti oko 60 milijuna ljudi, od kojih su dvije trećine u istočnoj i južnoj Africi, zbog suša povezanih s El Ninjom

13.03.2016. (20:36)

It's getting hot in here

Ovogodišnja veljača najtoplija otkako postoje mjerenja

Veljača je ove godine bila neobično topla i srušila je temperaturni rekord od siječnja te je najtoplija veljača otkako postoje mjerenja (1880. godina), pokazuju NASA-ini podaci. Za to je zaslužna kombinacija rekordno snažnog El Nina i ljudskog djelovanja, zbog čega je sadašnje temperaturno odstupanje od prosjeka (1,35 stupnjeva) najveće od 1880. Razina leda u Arktičkome moru također je na rekordno niskim razinama. No djelovanju El Nina pripisuje se porast temperature od tek oko 0.30 stupnja, dok je za ostalo zaslužno sagorijevanje fosilnih goriva. Mashable

05.12.2015. (15:00)

Ovogodišnji el Nino bit će najveći u povijesti mjerenja – očekuju se poplave, suše, požari…

15.08.2015. (10:41)

Višak i manjak ne daju sredinu

Prognoza za kraj godine – poplave, suše i požari

Ovogodišnji el Nino mogao bi u Velikoj Britaniji izazvati ekstremno hladnu zimu, u Sjedinjenim Državama razorne oluje, u Južnoj Americi obilne oborine te posljedične bujice i odrone zemlje, u južnoj Aziji sušu, a u Australiji šumske požare, poručuju NASA-ini klimatolozi. Vrhunac ovog neuobičajeno izraženog vremenskog fenomena može se očekivati ili u kasnu jesen ili u ranu zimu. Njegove se posljedice, međutim, osjećaju već sada. Stručnjaci ga smatraju glavnim krivcem za poplave u Čileu i veliku sušu u Indoneziji, Filipinima i Australiji. Povezuju ga i s izrazito niskim razinama vode zbog kojih je promet kroz Panamski kanal znatno otežan. Telegraph