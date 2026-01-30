Zima bi mogla ugristi jače nego što smo se navikli, a ljeto uzvratiti s kamatama
Globalni zaokret vremena u 2026.: od La Niñe prema El Niñu
U 2026. godini očekuje se snažna promjena globalnih atmosferskih i oceanskih obrazaca. La Niña u Tihom oceanu brzo slabi, a modeli najavljuju razvoj El Niña već tijekom ljeta, s vrhuncem iduće zime. Već u veljači moguć je poremećaj polarnog vrtloga zbog stratosferskog zagrijavanja, što bi moglo donijeti prodore hladnog zraka u Europu i istočni dio SAD-a. Ti procesi mogli bi utjecati na vremenske prilike do ožujka i duboko u proljeće. Večernji, Nacional