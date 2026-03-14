Pripremite klima-uređaje i živce
Super El Niño: Pacifik se ubrzano zagrijava, očekuju se iznadprosječne ljetne vrućine
Nakon slabljenja La Niñe i neuobičajeno snažnih zapadnih vjetrova iznad Pacifika, u dubini oceana formirao se topli Kelvinov val koji potiskuje hladnu vodu i podiže topliju prema površini. Prognoze NOAA-e i modela NMME upućuju na brzi razvoj El Niña do ljeta, s vrhuncem tijekom zime. Takav fenomen mogao bi donijeti izraženije vremenske ekstreme – od poplava i suša do promjena u putanjama oluja. Za ljeto se već prognoziraju iznadprosječne temperature u dijelovima SAD-a, Kanade i Europe, procjenjuje Severe Weather Europe. Nacional